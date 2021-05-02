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  4. Bakan Varank'tan Babacan'ın açıklamasına cevap: Fren Ali ama neye

Bakan Varank'tan Babacan'ın açıklamasına cevap: Fren Ali ama neye

02.05.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın tasarrufla ilgili olarak yaptığı eleştirilere cevap verdi. Varank, Babacan'a "Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" dedi.

Bakan Varank'tan Babacan'ın açıklamasına cevap: Fren Ali ama neye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kanal 42'deki 'Reaksiyon' programında sarf ettiği "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi. 125 bin makam arabası alan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı" sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

"BEN BİLE KANABİLİRDİM"

Bakan Varank, "Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullandı.


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Ali Babacan Mustafa Varank AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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