HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Varank'tan batı medyasına sert tepki

Bakan Varank'tan batı medyasına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ABD'nin, Avrupa'dan gelen uçuşları yasaklamasını, Türkiye'den fotoğraflarla servis eden batı medyasına sert tepki gösterdi.

Bakan Varank'tan batı medyasına sert tepki

Bakan Varank, batı medyasının skandal haberleri nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Karaköy'de ölü olarak bulunmuştu! Görüntüler ortaya çıktıKaraköy'de ölü olarak bulunmuştu! Görüntüler ortaya çıktı
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank ABD Avrupa

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm seyahatler yasaklandı

Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm seyahatler yasaklandı

Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımları

Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımları

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Ece Üner'den koronavirüs fırsatçılarına sert tepki

Ece Üner'den koronavirüs fırsatçılarına sert tepki

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: YÖK Başkanı Saraç'tan üniversitelerde tatil açıklaması

Üniversiteler tatil edilecek mi?

Ece Üner kimdir? Ece Üner’den koronavirüs fırsatçılarına tepki!

Ece Üner’den koronavirüs fırsatçılarına tepki!

Yunanistan'ın göçmenleri zorla geri itmelerine özel harekat polisleri set oluyor

Özel harekat polisler her an hazır bekliyor

Metrobüsteki şemsiyeli saldırıyla ilgili yeni gelişme! Cezası belli oldu

Metrobüsteki şemsiyeli saldırının cezası belli oldu!

James Gustaf Edward Le Mesurier'ın düşme anı ortaya çıktı

Karaköy'de ölü olarak bulunmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Günlük burç yorumları 12 Mart Perşembe - Ay, Satürn ile dik bir açıya giriyor

Ay, Satürn ile dik bir açıya giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.