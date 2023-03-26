Bakan Varank'tan 'CHP uzaya gitmemize engel oluyor' sözleri ile ilgili açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "CHP uzaya gitmemize engel oluyor" dediği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili birçok hesaptan paylaşımlar yapıldı.

Bakan Varank, iddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Söylediği iddia edilen cümleleri paylaşan hesapları alıntılayan Bakan Varank, şu ifadelere yer verdi:

"Benim ağzımdan böyle bir söz hiçbir zaman çıkmadı.

Ama CHP 2019’da Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesini iptal ettirmek için AYM’ye başvurdu.

Söylediğim söz aşağıdaki tweette.

6'lı masanın kopyala yapıştır müfterileri ise görselde."



