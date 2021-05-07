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Bakan Varank'tan dikkat çeken açıklama: Aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız

07.05.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde 2. doz aşıyı oldu. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız." dedi.

Bakan Varank'tan dikkat çeken açıklama: Aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde 2. doz aşısı uygulandı. Bakan Varank aşı sonrası açıklamalarda bulundu.

"TEMENNİMİZ AŞIMIZIN BAŞARILI OLMASI"

Bakan Varank açıklamasında; "Bildiğiniz gibi virüs benzeri parçacıklar teknolojisine dayalı aşımızda Faz-1 insan denemelerine geçmiştik. 38 gönüllüden bir tanesiyiz, ikinci dozu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Temennimiz aşımızın başarılı olması." ifadelerini kullandı.

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"BÜTÜN İNSANLIKLA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Tüm dünyada koronavirüs aşısı patent tartışmaları devam ederken Bakan Varank, patent tartışması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Varank konuyla ilgili olarak "Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada bir patent tartışması var. Patent tartışmalarının yapılmasını da çok şık bulmuyoruz. Bilgi birikimini tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız." dedi.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Mustafa Varank koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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