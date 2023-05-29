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  4. Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na çok konuşulacak çağrı! Twitter’dan paylaştı

Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na çok konuşulacak çağrı! Twitter’dan paylaştı

29.05.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin uzun süredir gündemindeki seçimler sona erdi ve sonuçlar belli oldu. YSK Başkanı Ahmet Yener de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Seçimin kaybeden tarafı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada da çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak bir çağrı geldi.

Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na çok konuşulacak çağrı! Twitter’dan paylaştı

Türkiye'nin uzun süredir sonuçlarını merakla beklediği 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylaması sona erdi, sonuçlar da belli oldu. YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Seçimin kaybeden tarafı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ÇOK KONUŞULACAK ÇAĞRI

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, çok konuşulacak bir çağrı yaptı. Varank paylaşımında "İstifa etsen mi artık, ne dersin?" ifadelerini kullandı.

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