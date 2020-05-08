Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamasından satır başları:



YERLİ TEST KİTLERİ ÜRETİMİ



Türkiye'de 13 firma bu kitleri üretebiliyorlar. Dünyanın birçok ülkesine ihracatını yapıyorlar. Bunların tamamı desteklediğimiz, bir çoğu Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalar. Burada iyi bir durumdayız. Biz TÜBİTAK ile bir çağrı başlatmıştık. Özellikle yeni nesil tanı kitlerinin üretilmesiyle ilgili.

Orada da güzel gelişmeler var. Bizim desteklediğimiz şu anda hızlı sonuç verebilen bir hızlı tanı kitini belki de dünyada ilk olacak şekilde Haziran ayı gibi prototipini üretmeyi planlıyoruz. Güzel bir netice alırsak dünyaya da yeni bir inovatif ürünü çıkartma şansımız olacak.

'3 AŞIDA HAYVAN DENEYLERİ AŞAMASINA GELİNDİ'



Yine biz bu virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla bir toplantı yapmıştık. TÜBİTAK'ın koordinasyonunda biz bu platformu oluşturduk ve burada özellikle bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık.

17 projeyi destekliyoruz, bunların 8'i aşı geliştirme projesi. Hem Hasan hocamız TÜBİTAK'ın başında birebir her gün belki görüşmeler yaparak bu projeleri takip ediyorlar. Şu anda bunu buradan ilk kez duyurmuş olayım; 3 üniversite hayvanlar üzerinde test aşamasına geldi. Bir üniversitemiz hayvanlar üzerinde çalışmalara da başladı.

