HABER

Bakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023'e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak.

Bakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomi

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023'e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da; sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 'Çolakoğlu Metalurji' isimli demir çelik fabrikasına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Demir çelik sanayisinde 74 yıldır hizmet veren ve 80'den fazla ülkeye ihracat yapan fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileriyle sahur programında bir araya gelen bakanlar, fabrikada incelemelerde bulundu. Şirket yöneticileri tarafından bilgilendirilen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, üretim hattının başına geçip döküm yaparak gece üretimine start verdi. Bakan Selçuk'a bilgi veren bir çalışan, "İş güvenliğine dikkat ediyoruz" dedi.
TUTTUĞUNUZ 'ÇELİK' OLSUN
Bakan Selçuk, istihdam seferberliği çağrısını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimizde 2,5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah biz Kocaeli'nde de bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz sizlerle beraber. Demin kardeşlerimizle konuşurken bahsettiler, 'Buraya gelirken ailemiz gibi görüyoruz, çok huzurluyuz' diyorlar. Bu çok güzel bir şey işveren için. Burayı ailesi gibi gören insanlarla çalışmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz" dedi. Bakan Selçuk, işçilere "Tuttuğunuz çelik olsun" diyerek sözlerini tamamladı.
'TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE GÜZEL BİR YOL VAR'
İşçilere seslenen Bakan Varank ise, yapılan işin meşakkatli bir iş olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Alın terinin nasıl helal olduğunu gösteren bir iş. Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023’e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da; sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin önünde güzel bir yol var. Biz işgücümüzle gurur duyuyoruz."
Bakan Varank, Türkiye'ye yatırım yapan yabancı firmaların, "Türkiye'deki gibi tesislerini, firmalarını sahiplenen işgücünü biz dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz" dediklerini ifade etti. Sahur programı yemek duasının ardından sona erdi. Ziyaretin ardından işçilerle sohbete devam eden Selçuk ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı.

FOTOĞAFLI

Bakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomiBakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomiBakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomiBakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomi

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
Belçikalı Türkler seçimlerde umduğunu bulamadıBelçikalı Türkler seçimlerde umduğunu bulamadı
Limoncuoğlu: May, kutuplaşmayı artırdıLimoncuoğlu: May, kutuplaşmayı artırdı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Bakan Soylu: Çıldırmaları bundandır

Bakan Soylu: Çıldırmaları bundandır

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur

'Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! 'Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız'

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri döndü

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Binali Yıldırım: Alçaklara gereken dersi verdik

Binali Yıldırım: Gereken dersi verdik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.