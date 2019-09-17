Bakan Varank, TEKNOFEST İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.

Açılışta konuşan Bakan Varank, teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını ve TEKNOFEST'in bu yolda coşkularını diri tuttuğunu anlattı.

Burada düzenlenen etkinlikler ve birbirinden heyecanlı yarışmaların gençlerin ufkunu açarak, onlara yeni hedefler çizdiğini aktaran Varank, "Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak." diye konuştu.