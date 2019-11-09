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Bakan Varank Teknokent’i gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 22:47 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknokent’i ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.Malatya’da bir çok açılış ve ziyaret gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın son durağı İnönü Üniversitesi Teknokent’i oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknokent’i ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.
Malatya’da bir çok açılış ve ziyaret gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın son durağı İnönü Üniversitesi Teknokent’i oldu. Burada Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından karşılanan Bakan Varank, Teknokent’te yer alan firmaların geliştirdiği projeleri tek tek inceledi.
Bakan Varank’ın ziyaretine Vali Aydın Baruş, Büyükşehhir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır’da eşlik etti. Balan Varank, Teknokent ziyaretinin ardından helikopter ile Diyarbakır’a oradan dan havayolu ile Ankara’ya hareket etti.

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