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Bakan Varank: "Teknoparklar 3.8 milyar lira ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştirdi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugüne kadar 3.8 milyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor ve 42 bin 159 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor” dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nin açılışında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugüne kadar 3.8 milyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor ve 42 bin 159 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nin açılışında konuştu. Uluslararası rekabet gücünü kalıcı olarak artırmak için teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir ülke olmamız gerektiğini söyleyen Varank, “Fikri üreten, Ar-Ge’sini yapan, yüksek kaliteyle ürünü somutlaştıran ve son aşamada piyasaya sunan yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını arzu ediyoruz. Hayallerini ülkemizin menfaatleri doğrultusunda azimle ve yılmadan hayata geçirmeye çalışan icat çıkaran gençler istiyoruz. Milli teknoloji hamlemiz tam olarak bu ruhun yansımasıdır. Teknolojiyi üretmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
Ar-Ge ve yenilik reform paketleriyle güçlü bir teknoloji geliştirme altyapısı inşa edildiğine dikkat çeken Varank, “2001 yılında sadece iki olan teknopark sayımız şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı. Bunların 61’inde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri aktif bir biçimde yürütülüyor. Kuruluşu tamamlanan 20 teknoparkın da faaliyetlerini hızlandırması için yoğun çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar 3.8 milyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor ve 42 bin 159 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Girişimcilere sunulan desteklerin yanında bakanlığımız teknoloji geliştirme bölgelerimize altyapı, idare binası, kuluçka merkezleri inşası için 984 milyon lira doğrudan destek sağladı. İhracat, istihdam ve satış rakamları gibi çıktılara ulaşmada teknopark ekosisteminin sunduğu benzersiz hizmetler önemli rol oynuyor” diye konuştu.
Teknoloji tabanlı girişimlerde Türkiye’nin ciddi bir sıçrama potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:
“Bu potansiyeli daha ileriye taşımak adına üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmayı sürdürüyoruz. Bakanlığımız, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızca sunulan tüm destekleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir model üzerinde çalışıyor. Fikirden ticarileşmeye kadar olan tüm süreci tek elden takip edecek, sunduğumuz destekleri birbirini tamamlar şekilde formülize edeceğiz. Nihai amacımız, küresel yarışta bizi ön sıralara taşıyacak girişimlerin filizlenmesi ve teşvik verilmesi olacak.”

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