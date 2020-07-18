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Bakan Varank: "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor."
Bakan Varank: "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor."
BURSA
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18.07.2020 19:18 |
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Bakan Varank: "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor."