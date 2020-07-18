YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bakan Varank: "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor."

Bakan Varank: "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor."

BURSA HABERLERİ  | 18.07.2020 19:18 | Son Güncelleme

Bakan Varank: "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü’nde inceledi

Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü’nde inceledi

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Saman yüklü kamyon devrildi

Saman yüklü kamyon devrildi

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

Bursa Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:38
Yatsı
22:19

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.