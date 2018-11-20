Bakan Varank: Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kamu - özel sektör işbirliğiyle Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz. Açık kaynak kodlu yazılımlar yoluyla, lisans ödemelerinden ve dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Daha da önemlisi, bu platform hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak hem de büyük bir yazılımcı ekosistemi inşa etmemizi sağlayacak." dedi.

Yeni teknoloji, yenilikçi ürün, veya süreç geliştirilmesini özendirmek amacıyla TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan 13. Teknoloji Ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu.

"517 DOKTORA ÖĞRENCİSİ YETİŞTİRİLECEK"

Törende konuşma yapan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında da yer alan iki yeni program başlattıklarını duyurdu. Bakan Varank, “İşgücümüzün niteliği, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada çok kilit bir rol oynayacak. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planında da yer alan iki yeni program başlattık. Sanayi Doktora Programıyla, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesini ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik ediyoruz. Bu kapsamda sizlerle ve kamuoyuyla çok umut verici yeni bir gelişmeyi ilk kez paylaşmak istiyorum. 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı işbirliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" diye konuştu.