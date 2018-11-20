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Bakan Varank: Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 19:37 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kamu - özel sektör işbirliğiyle Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kamu - özel sektör işbirliğiyle Türkiye Açık Kaynak Platformunu kuruyoruz. Açık kaynak kodlu yazılımlar yoluyla, lisans ödemelerinden ve dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Daha da önemlisi, bu platform hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak hem de büyük bir yazılımcı ekosistemi inşa etmemizi sağlayacak." dedi.

Yeni teknoloji, yenilikçi ürün, veya süreç geliştirilmesini özendirmek amacıyla TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan 13. Teknoloji Ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu.

"517 DOKTORA ÖĞRENCİSİ YETİŞTİRİLECEK"

Törende konuşma yapan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında da yer alan iki yeni program başlattıklarını duyurdu. Bakan Varank, “İşgücümüzün niteliği, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada çok kilit bir rol oynayacak. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planında da yer alan iki yeni program başlattık. Sanayi Doktora Programıyla, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesini ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik ediyoruz. Bu kapsamda sizlerle ve kamuoyuyla çok umut verici yeni bir gelişmeyi ilk kez paylaşmak istiyorum. 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı işbirliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" diye konuştu.

TÜRKİYE AÇIK KAYNAK PLATFORMU

Bakan Varank, Uçtan Uca Yerlileşme programıyla ilgili de bilgi verdi. Varank, “Cari açık verdiğimiz ürünlerle yeni teknolojilerin, arz talep işbirliği modeliyle üretilmesini hedefliyoruz. Bu modelde Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerimizle, yatırım teşviklerimiz birbirini tamamlayan mekanizmalar halinde çalışacak. Stratejik ürünlerde yerli üretimi teşvik ederek; sadece ihtiyacımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına yüksek katma değerli ürünler ihraç edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Varank ayrıca açık kaynak kodlu yazılımlar yoluyla, lisans ödemelerinden ve dış bağımlılıktan kurtulma amacıyla kamu - özel sektör işbirliğiyle Türkiye Açık Kaynak Platformunu kurduklarını açıklayarak şunları kaydetti:

Açık kaynak kodlu yazılımlar yoluyla, lisans ödemelerinden ve dış bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Daha da önemlisi, bu platform hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak hem de büyük bir yazılımcı ekosistemi inşa etmemizi sağlayacak. Yapay zekâ, büyük veri ve blok zincir alanlarında politika dokümanlarımızı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisiyle yakın işbirliği halinde hazırlıyoruz. Bu dönüşümlerin ekonomiye sunacağı fırsat pencerelerini değerlendirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Piyasayla aktif iletişimin taraflar açısından sağladığı kazanımların farkındayız. Araştıran, geliştiren ve üreten herkese kapımız sonuna kadar açık.

"TÜBİTAK BİLİMSEL AÇIDAN ÜLKEMİZE ÇOK KATKISI BULUNAN BİR KURUMDUR"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti grup toplantısındaki TÜBİTAK'a ilişkin ifadelerine de değinen Varank, “Sabah bir haber gördüm. Bir siyasi partinin genel başkanı bugün 'Hiçbir işe yaramayan TÜBİTAK'ı çalıştıracağız' diye bir cümle kullanmış. TÜBİTAK çok geçmişi olan, bilimsel açıdan ülkemize çok katkısı bulunan bir kurumdur. Ben bu noktada paydaşlarımızdan da destek bekliyorum. Bu tip ucuz kahramanlara biz cevap vermeyelim. Paydaşlarımız ve firmalar bu cevapları en güzel şekilde versinler." ifadelerini kullandı.

Törende Teknoloji Büyük Ödülü HÜRKUŞ-A Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi'ne verildi.

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