Bakan Varank, Türkiye Teknoloji Buluşmaları’na katıldı

"Birlikte rahmet ve bereket vardır”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında Balıkesir’in Türkiye için önemine değindi. Hisarcıklıoğlu, “Balıkesir’deki birlik ve beraberlik için sizleri kutluyorum. Kalpleri Balıkesir için atan herkes burada. Balıkesir her şeyiyle şanslı. Bizim kültürümüzde aslında çok güzel bir söz var:’ Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır’ diye. İşte bugün Balıkesir’de birlik ve beraberlik var, inşallah bunun bereketini de Balıkesir ile beraber hep beraber göreceğiz. Türkiye Teknoloji Buluşmaları tüm Türkiye’ye yayıldı, çok benimsendi ve başarılı oldu. Biz de TOBB olarak bu çalışmalara sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Bu Türkiye’nin hayrına çünkü. Türkiye’de bu son dönemde teknolojiye yönelik, kamu desteklerinde ciddi artış sağlandı. Teknoparkların, Ar-Ge merkezlerinin sayısı arttı. KOSGEB, özel sektöre ve girişimcilere yönelik pek çok yeni programı hayata geçirdi. İşte tüm bunların mimari Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’tır. Sanayicimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olan Sayın Bakanımıza şahsım ve camiam adına teşekkürlerimi sunuyorum. Zor işleri takdir etmesini bileceğiz. Türkiye Teknoloji Buluşmalarında ikinci defa Balıkesir’deyiz. Çünkü Balıkesir’in potansiyelini biliyoruz ve görüyoruz. Bir defa Allah size müthiş bir coğrafya vermiş. Verimli arazileriniz var, deniziniz, ormanınız, tarım, ticaret, sanayi, turizm var, hepsi Balıkesir’de. Yok yok sizde. Eksik bir şey var mı desem Allah her şeyi vermiş. Alt yapı, havaalanı, liman, demiryolu mevcut. Tüm bunların hakkını veren, çalışkan, üretken insanlara da sahip Balıkesir’imiz. Dolayısıyla Balıkesir hakikatten çok farklı bir konumda, adeta ülkemizin göz bebeğidir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı yeniden Balıkesir’e geldik. Burada önemli başarılara imza atmış pek çok değerli isim ve girişimcileri de görmekteyim. Hepsine Balıkesir’e geldikleri için teşekkür ediyorum. Hem böyle kıymetli isimlerle bir arada bulunmak, hem de dijital ekonomi alanında çok sayıda genç müteşebbisin ülkemizden çıktığını görmek benim için ayrı bir mutluluk vesilesi” diye konuştu.