Bakan Varank, Türkiye’nin ilk yerli balonu ile Kapadokya’da uçtu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir’de üretimine başlanılan Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu ile Kapadokya semalarında uçtu.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Kapadokya’da faaliyet gösteren Pasha Balloons tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonunu inceleyerek Kapadokya semalarında uçtu. Bakan Varank, Pasha Balloons yetkililerinden üretime başlanılan yerli ve milli balon hakkında bilgiler aldı. Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Varank’ın da içinde bulunduğu balon, pilot Hakan Zengin’in yönetiminde gökyüzüne yükseldi. Varank da Peribacaları üzerinde seyreden balona kısa bir süre pilotluk yaptı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile eşi Esra Varank ve kızı Reyyan Varank da Bakan Varank’a uçuşta eşlik etti.

