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Bakan Varank üçüncü çocuğunun doğum haberini TBMM'de aldı

08.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 3'üncü kez baba olduğu haberini aldı.

Bakan Varank üçüncü çocuğunun doğum haberini TBMM'de aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.

Bakan Varank, genel kurulda görüşmeler sürerken eşinin hastanede doğum yaptığı haberini aldı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 3'üncü kez baba olan Bakan Varank'ı kürsüden kutladı.

Partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti. Daha sonra oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank da eşi Esra Varank ve kızını görmek için hastaneye geçti. Bakan Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye dönerek bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.

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"ÇOK MUTLUYUM"

Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank'ı ilk tebrik eden, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Ara verildiği sırada hastaneye giderek eşi ve kızını gören Bakan Varank, TBMM'ye tekrar döndüğü sırada basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Bebeğimiz doğdu. Görevimize geri geldik. Evladımı gördüm geldim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'ın 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde çocukları bulunuyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank
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