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Bakan Varank: Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği bu yıl Antalya'da düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi'nce organize edilen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin 23'üncüsünü bu yıl Antalya'da düzenleyeceklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi'nce organize edilen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin 23'üncüsünü bu yıl Antalya'da düzenleyeceklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında başlatılan 'Süreç İyileştirme Projesi'nin imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, KDK tarafından yürütülen faaliyetlerin, toplumda hak arama kültürünün gelişmesinin yanı sıra yargı mercilerinin de iş yükünü azalttığını kaydetti.
Kamu kurumlarının her türlü eylem ve işlemlerine yönelik başvuruların KDK'ya yapılabileceğini söyleyen Bakan Varank, "KDK geçen yıl 21 bine yakın şikayet başvurusu aldı. Kurum uzmanlarımız ve denetçilerimiz, bu muazzam iş yükünü en iyi şekilde yönetmek için çalışıyorlar. İşte TÜSSİDE ile yapılacak iş birliği, mevcut süreçleri ve işleyişi daha da hızlandırmayı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIMIZA YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Bakan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim konusunda, Liderlik ve Girişimcilik Eğitim Programı'nın hayata geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) İstanbul iş birliğiyle Yöneticilik Gelişim Programını gerçekleştirdik. Ayrıca 2012'den bu yana bin 500'e yakın gencin katılımıyla Gebze'deki yerleşkemizde bilim kampları düzenliyoruz. Böylece gençlerimiz yeni gelişen teknolojilerle tanışıyor, yazılım ve tasarım alanlarında kendilerini geliştirebiliyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin organize ettiği Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin 23'üncüsünü 20-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Şenliğe başvuruları bugün açıyoruz. 31 Mart'a kadar başvuruları alacağız. Antalya Saklıkent'te düzenlediğimiz şenlikte çocuklar ve gençler, uzman astronomların eşliğinde, teleskoplarla gökyüzünü daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Gündüz saatlerindeyse, bilim konferanslarının yanı sıra atölye faaliyetleri, sportif etkinlikler ve yarışmalar düzenleniyor. Daha önce sadece 300-350 evladımız katılabiliyordu. Bu seneki şenliği, uluslararası boyuta da taşıyarak, tarihinde bir ilki de gerçekleştireceğiz."

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