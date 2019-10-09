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Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

DEZATANTAJLI ÖĞRENCİLERLE ÇEK-AT OYUNU OYNADI Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAKTEK Fuarı’nın açılış töreninin ardından, stantları dolaştı.

Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (4)

DEZATANTAJLI ÖĞRENCİLERLE ÇEK-AT OYUNU OYNADI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAKTEK Fuarı’nın açılış töreninin ardından, stantları dolaştı. Fuardaki makineleri inceleyen Bakan Varank, katılımcılarla da sohbet etti. Dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu standa gelen Bakan Varank ‘Çek-at’ isimli oyunu oynadı. Karşısındaki öğrenciye yenilen Varank, "Benim lastiği bozmuşlar" diye espri yaptı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen, Varank, daha sonra fuar alanından ayrıldı.
Umut KARAKOYUN / İZMİR (DHA)
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Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (4)Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (4)Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (4)Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (4)

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