Bakan Varank: Üreticilerimizi rahatlatacak destek paketlerimiz var

Yavuz YILMAZ- Mehmet İNAN/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayimizin tüm sektörleri, son dönemdeki finansal saldırılara rağmen ayakta kaldı ve büyümeye devam ediyor. Bu yolda üreticilerimizi rahatlatacak destek paketlerimiz var. Sanayici ve üreticinin maliyetlerini aşağı çekecek, sizleri daha fazla üretime teşvik edecek, ithalata karşı yerli üretimi destekleyecek programları gündemimizde tutmaya devam edeceğiz" dedi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen '40'ıncı Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı', Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katıldığı törenle açıldı. Fuarın açılışında Bakan Varank'ın yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güney Kore İthalatçılar Birliği Başkanı Kim Sun Mook, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da yer aldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, mobilya sektörünün; yükselen üretim kapasitesi, oluşturduğu katma değer ve istihdam açısından en önemli sektörlerden olduğunu söyledi. 'BAKANLIK OLARAK YANINIZDAYIZ' Sektörün son 16 yılda hızla yüklediğini vurgulayan Varank, "Geçtiğimiz sene 184 ülkeye 2,3 milyar dolarlık mobilya ihraç ettik. Türkiye, cesur girişimci ve ustalarıyla dünyada trend belirleyen konuma geldi. Türkiye’de mobilya sektörü bir başarı hikayesi yazdı. Bu hikayenin lokomotif şehirlerinden biri de İnegöl’dür. İnegöl sahip olduğu potansiyelleriyle Türkiye’ye büyük katkı sağlıyor. 600 milyon dolarlık dış ticaret fazlasıyla öncü bir ihracat şehri haline geldi. Dünyaya birçok ülkeye ihracat yaparak sadece ekonomiye katkı sağlamıyorsunuz, aynı zamanda sektöre de yön veriyorsunuz. Dünyayı tanıyan, gelişmeleri takip eden, ufku geniş insanlarımız sayesinde Türkiye refahını çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Bakanlık olarak bu konuda her zaman yanınızdayız" diye konuştu. 'TASARIM, BÜYÜMENİN VAZGEÇİLMEZİDİR' Bakan Varank, mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalara çeşitli destekler verdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Yüksek katma değerli üretimde en önemli şey, yenilikçiliktir. Ar-Ge, mobilya için vazgeçilmezdir. Bazı ülkeler ham maddeyi bizden alıp, sanatçı dokunuşuyla tüm dünyaya satabilecekleri bir hale sokuyorlar. 1 liralık ham maddeden 100 liralık katma değer üretiyorlar. Tasarım, markalaşma ve büyümenin vazgeçilmezidir. Mobilya sektörümüz, yüzünü tasarıma çevirmelidir. Bizler de sizin en büyük destekçiniziz. Tasarım merkezlerini, Ar-Ge merkezi gibi destekliyoruz. Bursa’da 102 Ar-Ge, 18 tasarım merkezi mevcut. Bursa’da mobilya üzerine boy gösteren 2 tasarım merkezi mevcut. İnegöl’de ise bakanlık desteği bulunan bir tasarım merkezi bulunmuyor. Buradaki eksiği kapatmamız gerekiyor. Ekiplerimizi buraya yollayacağız. Yatırım teşvikleri konusunda sizlerle toplantı yapıp nerede, nasıl katkı sağlayabiliriz, İnegöl’ü nasıl daha ileri götürebiliriz; noktasında çalışma yapacağız. Bakanlığımızın kapısı, Ar-Ge ve tasarım yapmak isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Yatırım, yük ya da külfet değildir; sürdürülebilir büyümenin, artan cironun, ihracat ve kazancın en önemli aracıdır." 'SANAYİMİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR' "Sanayimizin tüm sektörleri son dönemdeki finansal saldırılara rağmen ayakta kaldı ve büyümeye devam ediyor" diyen Varank, şöyle devam etti: "Bu yolda üreticilerimizi rahatlatacak destek paketlerimiz var. Sanayici ve üreticinin maliyetlerini aşağı çekecek, sizleri daha fazla üretime teşvik edecek, ithalata karşı yerli üretimi destekleyecek programları gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. İnegöl Mobilya Fuarı gibi fuarlar sektördeki dinamizmi perçinleyerek yeni ufuklar ve hedefler belirlememize önemli katkı sağlıyor. Bu anlamda fuarımız sektörümüze hayırlar getirsin." TİM Başkanı İsmail Gülle ise yenilik ve tasarım konusunda sektörün daha da gelişmesi gerektiğini belirterek, "İhracatımızı daha da artırmalıyız. Türkiye sürekli olarak büyümeyi ihracat ile sağlayacaktır. Bu yüzden ihracatçı sayımızı ve ihracatımızı artırmalıyız. Bu noktada İnegöl’e de önemli görevler düşüyor. Nasıl ki İnegöl, Osmanlı’nın kuruluşunun en sağlam taşlarından biriyse bugün de küresel rekabette önemli bir bölgemizdir. Dün olduğu gibi bugün de önemli katkılarını görüyoruz" diye konuştu. '40'ıncı Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın açılışı, konuşmaların ardından kurdele kesilerek, yapıldı. Fuar, 28 Ekim'e kadar açık kalacak ve 180 firmanın standı gezilebilecek.

