HABER

Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 23:25 | Son Güncelleme

BAKAN VARANK’TAN GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ Dünyanın en iyi uzay gözlemlerinin yapılabildiği noktalardan biri olan Saklıkent Ulusal Gözlemevi’nde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mutafa Varank, gökyüzü meraklılarıyla birlikte teleskopla uzayda yıldız ve gezegen gözlemi yaptı.

Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız (2)

BAKAN VARANK’TAN GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ
Dünyanın en iyi uzay gözlemlerinin yapılabildiği noktalardan biri olan Saklıkent Ulusal Gözlemevi’nde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mutafa Varank, gökyüzü meraklılarıyla birlikte teleskopla uzayda yıldız ve gezegen gözlemi yaptı.
Şenliklerin açılış töreninin ardından Bakan Varank, öğrencilerin bilim ve teknoloji stantlarını ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Bakan Varank, ardından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ve gökyüzü meraklılarına ait teleskopların bulunduğu alanda, gezegen ve yıldız gözlemlerine katıldı.
Dört gün sürecek şenliklere katılan çoğu öğrenci gökyüzü meraklısı, Saklıkent’te kurulu çadırlarda konaklıyor. Şenliğe katılan Bakan Mustafa Varank ve Mehmet Kasapoğlu ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da geceyi çadırda geçiriyor.

Mehmet ÇINAR- Selen YALAZ/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız (2)Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız (2)Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız (2)Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız (2)

Doktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktıDoktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü
6 bilen çıkmadı, 20 milyon TL devretti!6 bilen çıkmadı, 20 milyon TL devretti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

1 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 20 milyon TL devretti!

Vali açıkladı: Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı

Valilik duyurdu: 8 milyonu aştı

Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Tatil yoğunluğu başladı! Akın ettiler

Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.