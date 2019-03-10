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Bakan Varank, Van Gölü sahilinde çay içip protokolle sohbet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van Gölü sahilinde çay içip, il protokolüyle sohbet etti.Dün Van’a gelen ve geceyi kentte geçiren Bakan Mustafa Varank, sabah saatlerinde Van Gölü kıyısında kentteki kanaat önderleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Varank, Van Gölü sahilinde çay içip protokolle sohbet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van Gölü sahilinde çay içip, il protokolüyle sohbet etti.
Dün Van’a gelen ve geceyi kentte geçiren Bakan Mustafa Varank, sabah saatlerinde Van Gölü kıyısında kentteki kanaat önderleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan kahvaltının ardından Bakan Varank, beraberindeki Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile Van Gölü sahilinde çay içip sohbet ettikten sonra Ağrı’ya geçti.

Bakan Varank, Van Gölü sahilinde çay içip protokolle sohbet etti

Bakan Varank, Van Gölü sahilinde çay içip protokolle sohbet etti

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