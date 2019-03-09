Bakan Varank, Van'da tekstil atölyesini ziyaret etti (2)

OTLU PEYNİRİN TADINA BAKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tekstil atölyesi ziyaretini ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 milyon lira harcanarak restorasyon çalışması tamamlanan Peynirciler Çarşısı'nın açılışını yaptı. Bakan Varank, burada iş yeri sahipleriyle görüşüp Van'ın yöresel otlu peynirinin tadına baktı. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, 50'nin üzerinde dükkana sahip olan çarşının, yaşanan depremler ve diğer fiziki etkenler nedeniyle ciddi zarar görmesi nedeniyle yenilendiğini , Van'ın misafirperverliğini ve eşsiz kültürünü yansıtan Peynirciler Çarşısı'nın gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini söyledi.

KENTİN İHTİYAÇLARINA ODAKLANIYORUZ

Yeni Hükümet Sistemi ile Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdarelerinin bakanlığa bağlandığını belirten Bakan Varank, "Böylelikle bölgesel kalkınma sorumluluğu çerçevesinde bölgelerimizi ve illerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Her bölgenin, her ilin kendine özgü koşulları ve özellikleri var. İllerimizin neye ihtiyacı varsa, hangi alanlarda büyüme potansiyeli varsa, biz o alana odaklanıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Peynirciler Çarşısı da bu bakış açısının bir ürünü. Çarşımızı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ettik. Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığımız projenin tamamını sahiplendi ve bu çarşı için 3 milyon lira kaynak kullandı. Bu hizmet, ilimizde tarım ve hayvancılığa daha çok vatandaşımızı yönlendirecek"dedi.

CHP MEDENİYET YOLCULUĞU ÖNÜNDEKİ TAKOZDUR

Van'ın dünya ile yarışan bir şehir olmasını istediklerini belirten Varank, en büyük dertlerinden birinin de Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olan kentin bünyesinde barındırdığı potansiyelleri ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti. Van için hayal ettiklerini, ortaya koydukları vizyonu ana muhalefetin ve kol kola girdiklerinin anlamasının imkansız olduğunu belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Çünkü bunlar Türkiye'nin gelişmesi yönünde attığımız tüm adımlara bugüne kadar köstek oldular. Bakın son olarak, Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. Biz bu utanç verici adımı milletimize şikayet ettiğimizde de, telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar. Özrü kabahatinden büyük laflarla hala bu garabeti savunmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hayrına, böylesine vizyoner bir işi geciktirmeye yönelik her adım bu ülkeye, gençlerimize, bilim insanlarımıza ihanettir. Ülkemizin yarınlarına ihanettir. Bunlar biliyorsunuz ülkenin hayrına olan her adımı Anayasa Mahkemesi'ne götürmekle ünlüdürler. 2007’de Cumhurbaşkanı seçtirmemek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurup 367 kararını aldırtan, belediyelerin öğrencilere karşılıksız burs vermesini iptal ettiren, başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemeyi iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne koşan bunlardı. Maalesef CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur. Demokrasimizin de, bilimin de, teknolojinin de asıl düşmanı bu zihniyettir. Biz bu anlayışla mücadele ede ede Türkiye'yi hem demokratikleştirdik hem de ülkemizin milli gelirini 3,5 kat artırdık. Allah'ın izniyle bu müdahaleler Türkiye'nin hedeflerine asla zarar veremeyecek."

BUNLAR YAKMAKTAN, YIKMAKTAN, KAZMAKTAN ANLAR

Bakan Varank, Van'ın yıllarca sahipsiz kaldığını ve kentin ihtiyaçlarına sağır kesilen yerel yöneticilere bırakıldığını, Vanlıların vergilerininin de vatandaşa hizmet için kullanmak yerine Kandil'e aktarıldığını ve kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediye imkanlarını Van için değil, çocuklarınızı dağa kaldıran eli kanlı teröristler için kullandılar. Bu şehirde nice gencin geleceğini çaldılar. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Van'a ihanet etmiş bu zavallılar, bugün utanmadan yine sizin kapınızı çalıyorlar. Van için söyleyebilecekleri, size hizmet için konuşabilecekleri tek bir sözleri yok. Van'ın geleceğiyle ilgili kurabilecekleri tek bir hayalleri yok. Bunların yaptıkları tek şey istismar siyaseti. Bunların siyasetinin, savundukları ideolojinin Van'a bir katkısı olabilir mi? Bunlar Van'ın gençlerine istihdam sağlayamaz. Bunlar Van'da belediyecilik yapamaz. Bunlar Van'ı güzelleştiremez. Bunlar yakmaktan, yıkmaktan, kazmaktan anlar. Ben Vanlı kardeşlerime yürekten seslenmek istiyorum. Huzurumuzu bozmak için, Van'daki hizmet dönemini kesintiye uğratmak için 31 Mart'ı ellerini ovuşturarak bekleyenlere asla müsaade etmeyin. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızda. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız tüm güvenlik güçlerimiz evelallah hiçbir çapulcuya göz açtırmaz. Siz bizim arkamızda durduğunuz müddetçe, Van'ın huzurunu kimse bozamaz. İşte o yüzden 31 Mart'ta Van’dan sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa başkentlerinde konuşulacak bir sonuç bekliyoruz. İnanın herkesin gözü 31 Mart'ta Van'da olacak. Van'dan AK Parti'ye çıkacak destek, kurdukları tuzakları yerle bir edecek."

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Van'a yaptıkları yatırım tutarının 26 milyar lirayı geçtiğini, son 2 yılda Kandil'in güdümünden kurtardıkları yerel yönetimin Van'a kazandırdıklarına vatandaşların yakından şahit olduğunu ifade etti. Van'da hizmetlerin hızlanacağı yeni bir dönemin vatandaşları beklediğini, önemli müjdelerle kente geldiğini anlatan Varank, 10 binlerce kişilik istihdam oluşturacak yeni yatırımlar yapacaklarını, gençleri çok daha sıkı sahiplenerek onları üretime, teknolojiye, bilime yönlendireceklerini ifade etti.

Kentin turizmini, ticaretini canlandıracak nitelikli adımları attıklarını ve buna devam edeceklerini belirten Varank, "Tüm bunların devamı için 31 Mart önemli bir eşik. Huzur devam etmezse ticaret olmaz, turizm olmaz, istihdam olmaz. Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Van'da 31 Mart'ta hizmet siyasetinin gönül belediyeciliğinin daim olması için yürekli bir şekilde sandıklara gidelim, irademize sahip çıkalım" dedi.