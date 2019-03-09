Bakan Varank, Van'da tekstil atölyesini ziyaret etti (3)

''HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın Tuşba ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Partı Konferans Salonu'ndaki proje tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Varank, Van'ın, terörle istismar siyasetiyle meşgul edenlerden, hak etmediği şekilde çok çektiğini belirterek, "Allaha şükür o dönemler geride kaldı. Biz Van'ın önünde engel olan ne varsa onu kaldırmaya, Van'ın gelimişini kesintisiz sürdürmesi için gereken ne varsa yapmaya kararlıyız. Van'a Sayın Cumhurbaşkanımızl'a defalarca geldik. Her gelişimizde de yatırımlar için, hizmetler için, açılışlar için geldik. Biz Van'a gönlümüzü açtık. 2011 deprem felaketinde Van ile birlikte yattık, Van ile birlikte kalktık. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın Van'a nasıl sahip çıktığına bizzat şahit olmuş bir kardeşinizim. Hamdolsun 30 bin yeni konutu Vanlı kardeşlerimize süratla teslim ettik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla eskisinden daha modern bir Van'ı yeniden inşa ettik. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Van'a yaptığımız yatırımların toplamı 26 milyar lirayı geçmiş durumda. Biz tüm bu hizmetleri samimiyetle, yürekten bir şekilde yaptık" dedi.

AK Parti'nin Van'a hizmet siyaseti yaptığını söyleyen Bakan Varank şunları kaydetti:

"Van'da hizmet siyaseti, tek gündem maddesi olsun istedik. Ancak bazıları Van'a ihanet ettiler. Vanlı kardeşlerimizi Kandil'e peşkeş çektiler. Vanlı halkımızdan aldığı oylarla Van'ın değil, başka devletlerin hizmetlerine çalıştılar. Maalesef mağdurların verdikleri vergileri, devletin Van'a hizmet etmek için gönderdiği paraları Kandil'e gönderdiler. Van Büyükşehir'de ve ilçelerde kurdukları düzenle, paraları kendi zimmetlerine geçirdiler. Kandil'den gelen talimatlarla şehrimizde teröre yandaşlık ettiler, belediye imkanlarını seferber ettiler. Dönen kirli tezgahlarla ilgili yüzlerce sayfa raporlar, deliller var. Hiç bir hukuk devletinde bu yaşananlara göz yumulmaz, nitekim biz de göz yummadık. Bölgemizde istismar siyasetini ne kadar yapan varsa, şimdi hukuk önünde hesap veriyorlar. Biz hiç bir zaman Van'da başka konuşup, İzmir'de başka konuşanlardan olmadık. AK Parti olarak 81 ilin tamamında siyaset yapıyor oluşumuzun sebebi de budur. Çünkü bizim için asıl Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüdür. İstanbul için neyi hayal ediyorsak, Van için de onu hayal ediyoruz. Batıda hangi hizmet varsa, Van'da da o hizmet olsun istiyoruz. Bu şehre yaptığımız yatırımlar, son iki yılda Van'daki hizmetler, bunun en büyük göstergeleridir. Sanayi ve Toknoloji Bakanlığı olarak Van'da yaptıklarımızdan bahsetmek istiyoruz; 16 yılda 3 milyar liralık yatırıma teşvik verdik, 18 bin vatandaşımızın yeni iş imkanlarıyla tanışmasına sebebiyet verdik, 4 bine yakın işletme KOSGEB hizmetlerinden faydalandı, YYÜ'de tekno kentleri kurduk, yüzde yüz doluluk oranıyla çalışan bu tekno parkımızda 34 firmamız şu anda faaliyet gösteriyor. Kalkınma Ajansı'mız ilimizde 336 projeye, 100 milyon liralık destek sağladı. Tekstil Kenti kurduk. Buradaki kardeşlerimize iş imkanı oluşturduk. Yine Tuşba Kongre Merkezi'ni ilimize kazandırdık. İşte bu yüzden ülkemizin en büyük üçüncü turizm fuarı Van'da düzenleniyor."

'VAN'I YATIRIMLARLA ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Varank, turizm fuarı sayesinde Van'ın bir milyon kişiyi ağırladığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Abalı Kayak Tesisi'ni, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunduk. Van'da 362 bin genç evladımız var. Onların geleceği, bizlerin de geleceği. İlimizde istihdam oluşturacak yatırımlara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Burası sunduğumuz teşvikler sayesinde öyle bir talep gördü ki mevcut alan artık yetmiyor. Üretimlerini Van'a taşımak için sırada bekleyen firmalarımız mevcut. Tekstil Kenti, Vanlı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. İkinci etabını 50 fabrikaya devredeceğiz. Fabrika demek üretim demek, iş demek. Van'ı daha da zenginleştirmeye devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bunun sözünü veriyorum. Erciş OSB'nin alt yapısı bitmiş ancak enerji nakil hattı şebekesi ve ana yolu bağlantısı olmadığı için yatırımcılara tahsis edemiyoruz. Öğrenir öğrenmez bunun talimatını verdim. Erciş OSB'ye 13 milyon lira kaynak aktarıyoruz, Van'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. "

Varank, 31 Mart'ta Van'da huzurun ve hizmetin devamı için sandığa gidileceğini söyleyerek, "Yeterki Van bizim arkamızda olsun. Van'ı, Vanlı kardeşlerimizi hiçbir zaman Kandil'den emir alanların insafına terk etmeyeceğiz. Bu topraklarda tüm vatandaşlarımızın tek isteği zalim terör örgütü baskısının sona ermesi. O yüzden Van'da herkes gönül rahatlığıyla sandığa gidip, iradelerini ortaya koymalı. 31 Mart'ta Van'da istismar siyasetini tarihe gömüp, hizmet siyasetini yüceltmeye varmısınız? O zaman 21 günde çok çalışacağız"dedi.

BARIŞ YEMEĞİNE KATILDI

Bakan Varank, konuşmasının sonunda büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla sahnede el ele tutuşup, poz verdi. Varank, programın ardından Çaldıran ilçesine geçerek, İski ve Bazidi aşiretlerinin barış yemeğine katıldı.