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Bakan Varank ve AK Parti Pendik adayı Cin fabrika işçileriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin fabrika işçileriyle bir araya geldi.

Bakan Varank ve AK Parti Pendik adayı Cin fabrika işçileriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA)-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin fabrika işçileriyle bir araya geldi. İşçilerin taleplerini dinleyen Varank ve Cin, en büyük gayelerinin Türkiye’yi kalkındırmak olduğunu dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Cin, Tibet Fabrikasını ziyaret etti.

“BU ÜLKE İÇİN TEK GAYEMİZ OLDU BU DA ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bizim bu ülke için tek gayemiz oldu bu da ülkemizi kalkındırmak. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaştırmak için çalışıyoruz. 17 yıldır dur durak bilmeden çalışıyoruz bu ülke için. Bu süreçte ekonomimizi 3,5 kat arttırdık. Bizim amacımız Türkiye’yi bir üretim üssü haline getirmek, Türkiye’nin sanayisini ve ekonomisini artırmak. Türkiye’de katma değer üretimini çoğaltarak ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

“PENDİK’İN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Ahmet Cin ise, “Çalışmalarımızı hala sürdürüyoruz. 25 yıldır Pendik’teyiz. 1 Nisan’dan itibaren biz de hizmet kervanına katılacağız ve hizmetlerin üzerine koyarak ilerleyeceğiz inşallah. Zaten marka bir ilçe olan Pendik'in standartlarını yükseltmek için çalışacağız. 31 Mart’ta da desteklerinizle bu ilçeye hizmet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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