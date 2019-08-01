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Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Antalya’daki Gençlik Kampını ziyaret ederek, gençlerle çeşitli faaliyetlere katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Antalya’daki Gençlik Kampını ziyaret ederek, gençlerle çeşitli faaliyetlere katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Bugüne kadar yaptığımız işbirliklerini kamplarda da yeni bir açılımla oluşturmayı kararlaştırdık. Kapasite ve kontenjanları arttıracağız" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığının Antalya’daki Gençlik Kampını ziyaret etti. İlk olarak kampta yer alan etkinlik istasyonlarını gezen Bakan Kasapoğlu ve Varank, kamp liderlerinden bilgi aldı. İki mevkidaş gençlerin tırmanma, halatla atlama, paintball ve ok atma gibi aktivitelerini izledi. Bakan Varank ok atarak gençlerin alkışını aldı. Sıcak Antalya kampında gençlere ve bakanlara dondurma da ikram edildi. Dondurma ikramı sırasında bakan Kasapoğlu gençlere kitap dağıttı. İki bakan son olarak müzik dinletisine katıldı.

"Yeni bir açılım oluşturacağız"
Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde yer alan kampların sayısının her geçen gün arttırıldığını aktardı. Gençlerin çeşitli aktivitelerle kardeşlik ikliminde tutmayı hedeflediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Bugün bakanımız Mustafa Varank bizi yalnız bırakmadı kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle tematik kampları konuştuk, bilim noktasındaki kampları konuştuk. Daha sonraki süreçte bugüne kadar yaptığımız işbirliklerini kamplarda da yeni bir açılımla oluşturmayı kararlaştırdık. Diyarbakır’dan Edirne’ye Kosova’ya kadar her türlü gencimiz burada bir arada, bu ülkenin sarsılmaz birliğini pekiştiriyorlar. Kamplarımıza yoğun talepler var, işbirlikleri ile bu kapasiteyi, kontenjanı arttıracağız" şeklinde konuştu.

"Bakanlar ve Cumhurbaşkanı oldukça heyecanlandı"
Varank ise, Kasapoğlu’nun kabine toplantısında gençlerin gençlik kamplarında misafir edilmesi projesini anlattığında tüm bakanların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memnun kaldığını ve oldukça heyecanlandığını dile getirdi. 125 bin gencin Türkiye’nin her bir yanındaki kampı ziyaret etmesini değerlendiren Varank, "Gençlerin denizle ve doğa ile iç içe olması, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaları gerçekten yıllarca gençlerimizin hatırlayacağı anılar bırakacak bir faaliyet. Gençlerimizle konuştuğumuzda ne kadar memnun olduklarını gördük. Bu hem gençlerimiz arasındaki dayanışmayı arttıracak hem de gençlerimizin milletine devletine olan güvenini arttıracak bir proje. Bununla ilgili biz de neler yapabiliriz matematik, kimya gibi bilimsel kampları bu işin içine dahil edebiliriz diye görüşmelerimiz oldu" diye konuştu.
Kamp ziyareti, gençler ve kamp liderleriyle çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında

Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında
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