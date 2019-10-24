Bakan Varank ve Pakdemirli, Samsun’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Samsun’a geldi.

Bir dizi ziyarette bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na farklı saatlerde gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Pakdemirli’den önce gelen Bakan Varank, Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt’u ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra havaalanında helikoptere binen Bakanlar ve beraberindekiler, yeni sanayi bölgesi alanı ve diğer konularla ilgili havadan inceleme yaptı.

