Bakan Varank Yalova’da gemi indirme törenine katıldı

Yalova'da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşası yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Yalova’nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi’nde Kanadalı 'Ocean Choise International' firması için inşa edilen 'Calvert' isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi’nin denize iniş törenine katıldı. Törene Bakan Varank’ın yanı sıra, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, “Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruz” dedi.

TERSAN BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

Bakan Varank, denize indirilen geminin Türk tersaneciliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece gurur verici olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Tersan, son 10 senede birçok ilke imza attı. LNG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan kargo gemisinden, hibrit feribotlara, yolcu gemilerinin üretimine kadar pek çok alanda büyük işler başardı. Yine burası, fabrika balıkçı gemileri ve elektrikli feribotlarda dünyanın önde gelen tersanelerinden biri konumuna geldi. Tabi burada takım çalışmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Burası, bünyesinde 3 bin 800 kişiyi barındıran, işçisinden mühendisine yöneticisine kadar herkesin tek bir amaç uğruna alın teri döktüğü bir ekmek kapısı” diye konuştu.