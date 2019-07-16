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Bakan Varank Yalova’da gemi indirme törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:32 | Son Güncelleme

Yalova'da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşası yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz" dedi.

Yalova'da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşası yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Yalova’nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi’nde Kanadalı 'Ocean Choise International' firması için inşa edilen 'Calvert' isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi’nin denize iniş törenine katıldı. Törene Bakan Varank’ın yanı sıra, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, “Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruz” dedi.

TERSAN BİRÇOK İLKE İMZA ATTI
Bakan Varank, denize indirilen geminin Türk tersaneciliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece gurur verici olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Tersan, son 10 senede birçok ilke imza attı. LNG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan kargo gemisinden, hibrit feribotlara, yolcu gemilerinin üretimine kadar pek çok alanda büyük işler başardı. Yine burası, fabrika balıkçı gemileri ve elektrikli feribotlarda dünyanın önde gelen tersanelerinden biri konumuna geldi. Tabi burada takım çalışmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Burası, bünyesinde 3 bin 800 kişiyi barındıran, işçisinden mühendisine yöneticisine kadar herkesin tek bir amaç uğruna alın teri döktüğü bir ekmek kapısı” diye konuştu.

GEMİ İNŞA YATIRIMLARINA DESTEK
Gemi inşa yatırımlarına önemli destekler sağladıklarını söyleyen Varank, “Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşaa yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz. Bugün bu alanlarda küresel rekabette söz sahibi olan işletmelerimiz varsa, bunun temelinde izlediğimiz bilinçli ve planlı politikalar var. Bu politikalara da sizlerin huzurunda kısaca değinmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, gemi inşa yatırımlarını, yatırım teşvik uygulamalarımızla destekliyoruz. Bu kapsamda son 7 senede 329 gemiye teşvik belgesi düzenledik, bu projelerin 224 tanesi de tamamlandı” dedi.

'AB’NİN YAPTIRIMLARINA KARŞI SAĞLAM DURURUZ'
Törenden sonra Altınova Belediyesi’ne gelen Mustafa Varank'ı burada Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan karşıladı. Varank, ardından Valilik makama çıkarak ildeki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediyeden ayrılmadan önce anı defterini imzalayan Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediyeden ayrılışı esnasında bir gazetecinin Türkiye’nin Akdeniz’de başlattığı sondaj çalışmaları sonrası AB’nin aldığı yaptırım kararını hatırlatması üzerine Bakan Varank, “Sağlam dururuz Allah’ın izniyle” diye cevap verdi.

Görüntü dökümü;
-Bakan Varank'ın konuşması
-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA) - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)

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