HABER

Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 20:24 | Son Güncelleme

İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ESTAŞ Fabrikası'nı ziyaret etti.

İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ESTAŞ Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada işçilerle yemek yiyen Bakan Varank 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi. Bakan Varank daha sonra Sivas Demir- Çelik Fabrikası mevkine kurulacak olan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu. Varank, burada yaptığı açıklamada, bu araziyi endüstri bölgesine dönüştürmek istediklerini söyledi. Bu alanda özel teşvik uygulaması yapacaklarını dile getiren Varank, "Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz" dedi. AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile bu projeyi görüştüğünü aktaran Varank, seçimden sonra hızlıca bu adımları atarak Sivas'a endüstri bölgesini kazandıracaklarını ifade etti. 'TEMEL AMACIMIZ AKADEMİK BİLGİYİ EKONOMİK KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRME' Bakan Varank daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Cumhuriyet Teknokent Yeni Kuluçka Merkezi AR-GE binasını ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri sayesinde hayata geçirilen merkezin Sivas'ta 36 firmaya ev sahipliği yaptığını belirten Varank, "Burada faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 56'sı yazılım sektörüne odaklanmış durumda. İçlerinde 3'üncü Havalimanına yazılım desteği veren bir firmadan tutun da ASELSAN'a alt yüklenicilik yapan şirketlere varıncaya kadar burada değerli firmalarımız var" diye konuştu. Yeni merkezle birlikte başarı örneklerinin katlanacağına yürekten inandığını dile getiren Varank, şöyle konuştu: "Uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmanın yolu teknolojiyi üretmekten geçiyor. Fikri üreten AR-GE'sini yapan, ürünü somutlaştırıp seri üretime geçen yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istiyoruz. Hayallerimizi ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda azimle ve yılmadan hayata geçirmeye çalışan gençler istiyoruz. Milli teknoloji hamlemiz tam olarak aslında bu ruhun bir yansıması. Teknoloji üretmek için güçlü bir AR-GE ve yenilikçilik ekosistemine ihtiyaç var. Bu ekosistemi güçlendirmek, Bakanlığımızın temel görevleri arasında. Temel amacımız akademik bilgiyi ekonomik katma değere dönüştürme. Tabi teknoparklarımızda bu dönüşümün en kısa sürede ve en etkin biçimde gerçekleştirilebildiği yapılar." Bakan Varank, daha sonra ASELSAN Hassas Optik Fabrikasını ziyaret ederek hava yolu ile kentten ayrıldı.

Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflarAralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar
Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder (2)Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder (2)
Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz (2)Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz (2)

En Çok Okunan Haberler

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.