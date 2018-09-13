Bakan Varank: Yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağız

Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yıllardır yetişmiş insan kaynağımızı adeta bir beyin göçü ile maalesef kaybediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın 100 Günlük İcra Programı'nda da ilan ettiği gibi bilim insanlarının ülkeye dönüş seferliği hedefi doğrultusunda TÜBİTAK ile "Uluslararası Lider Araştırmacılar" programını hazırlıyoruz. Bu programda hem yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağız hem de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları ülkemize davet edeceğiz" dedi. Savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin sergileneceği "SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla açıldı. "SON 16 YILDA SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ YERLİLİK ORANINI YÜZDE 24'TEN YÜZDE 65'E ÇIKTI" Bu yıl ilk defa gerçekleşen ve 135 katılımcı firmanın yer alacağı fuarın açılış konuşmasını, Sanayi ve Teknooji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Bakan Varank, açılışa gelen firmalara seslenerek, "Sizler sadece savunma sanayimiz için değil, sanayimizin diğer tüm kolları için de örnek bir yapılanma, örnek bir model ortaya koydunuz. Türkiye için stratejik önem arz eden yüksek katma değerli ürün üretiminde katalizör vazifesi üstlendiniz. Firmalarımızın teknolojik yeterliliğini artırmak için önemli işlere imza attınız. Birçok ürün sizlerin çalışması sayesinde millileştirildi. Üniversitelerin bilgi ve teknoloji birikimini de kümelenmeye dahil ederek üniversite- sanayi iş birliği açısından bir somut adım atmış oldunuz. Sizlerin ortaya koyduğu bu modelin tüm sanayimizde yaygınlaşarak iş dünyamıza ilham vermesini temenni ediyoruz" dedi. "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak "kümelenme destek programları" kapsamında sanayinin rekabet gücünü artırmak için önemli çalışmalarımız var" diyen Bakan Mustafa Varank, "Birbirleri ile ilgili sektörlerin ve firmaların iş birliğini destekliyor büyük bölümü hibe olmak üzere çok çeşitli mali destekler sağlıyoruz. Türkiye son 16 yılda savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 65 seviyesine çıkarmayı başardı. Bu gurur verici ivmeyi siz değerli firmalarımız ve kümelenme yaklaşımının da etkisiyle başardık. Bakanlığımıza bağlı TÜBİTAK ve KOSKEB'in tüm kaynaklarını ve tecrübesini yerli ve milli savunma sanayisi için seferber ettik. TÜBİTAK'ın Ar-Ge'sine destek verdiği birçok ürün Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından hali hazırda kullanılmaktaydı" şeklinde konuştu. "YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞIMIZI ÜLKEMİZE YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ" Bakanlığın diğer sanayi kollarında da yerlileştirmeye destek verdiğini söyleyen Varank, şöyle devam etti: "Yerli ve milli üretimi stratejik yaklaşımla ele alıyor, pek çok kanaldan güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projelere, cari açığı azaltacak yatırımlara öncelik vereceğimizi ilan etmiştik. Yerlileştirme programımız kapsamında 3 bin ürünü detaylı bir şekilde inceledik. İlk aşamada ülkemizin 30 milyar dolarlık ithalatına karşılık gelen ürün gruplarının yerlileştirilmesine odaklandık. İnsan kaynağı en önemli unsurların başında geliyor. Yıllardır yetişmiş insan kaynağımızı adeta bir beyin göçü ile maalesef kaybediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın 100 Günlük İcra Programı'nda da ilan ettiği gibi bilim insanlarının ülkeye dönüş seferliği hedefi doğrultusunda TÜBİTAK ile "Uluslararası Lider Araştırmacılar" programını hazırlıyoruz. Bu programda hem yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağız hem de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları ülkemize davet edeceğiz" ifadelerini kullandı. "MİLLİ ÜRETİMİN VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDE OLDUĞUNU YAKIN ZAMANDA ÖĞRENDİK" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını ve gemisini üretecek duruma geldiğine dikkat çekerek, "Ülke olarak savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin vazgeçilmez önemde olduğunu yakın zamanda yaşayarak öğrendik. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında millet olarak bir kez daha gördük ki, kendi milli ve yerli gücümüzle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ise konuşmasında, Türkiye'de Kuzey Marmara Hattı'nın, sanayi üretiminin yüzde 54'ü teşkil ettiğini söyledi. Bayraktar, " Bu hatta 100 binden fazla sanayicimiz 52 tane tersanemiz, 54 tane üniversitemiz, 14 tane teknoparkımız bulunmakta. SAHA İstanbul aslında sanayinin kalbi olan bu bölgenin dinamizmini ve burada faaliyet icra eden firmaların tamamı özel sektörde iş yapan, kabiliyet geliştirmiş firmalarımız. SAHA İstanbul özellikle son 15 yılda savunma sanayisinde yaşanan milli ve özgür üretim modeliyle elde edilen başarılara katkı sunması, bu dinamizmin savunma sanayisine sevk edilmesi amacıyla kuruldu" dedi. Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdim edildi ve kurdele kesildi. SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018 Fuarı, 13-15 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'ne gerçekleştirilecek. Panellerde geleceğin teknolojileri ve firmaların ilham veren başarı hikayeleri de anlatılacak.



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