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Bakan Varank zırhlı askeri araç kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin'de askeri üretim de yapılan fabrikada "Derman" adındaki zırhlı askeri lojistik destek aracını kullandı - Varank: - "Bu, Ar-Ge projesi sonrası ortaya çıkmış bir ürün. İnşallah ülkemizde böyle Ar-Ge projelerini biz de TÜBİTAK olarak diğer kurumlarımızla destekliyoruz" - "Savunma sanayi için geliştirilmiş bir araç, yakında yurt dışında testlere gidecek. Bu tip teknolojilerle hem savunma sanayimizi hem de diğer sanayi kollarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

MERSİN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin'de askeri üretim de yapılan fabrikada "Derman" adındaki, yüzde 70'i yerli üretim olan zırhlı askeri lojistik destek aracını kullandı.

Bakan Varank, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve diğer ilgililerle Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti.

Burada, şirketin yönetim kurulu başkanı Kaan Saltık'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Varank, işçilerle de bir süre sohbet etti.

Ardından yüzde 70'i yerli üretim ve 8x8 özelliğine sahip, "Derman" adındaki zırhlı askeri lojistik destek aracını kullanan Varank, araçtan inerken bir sonraki programına atıfta bulunarak, "Organize sanayi bölgesi uzak değilse, bununla gidelim." diyerek espri yaptı.

Bakan Varank, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı test ettiğini belirterek, "Performansı çok iyi bir araç. Direksiyonu çok hafifti, aynı zamanda 16 ton da yük taşıyordu. Bu yükle beraber aracı kullanmış olduk. Bu, Ar-Ge projesi sonrası ortaya çıkmış bir ürün. İnşallah ülkemizde böyle Ar-Ge projelerini biz de TÜBİTAK olarak diğer kurumlarımızla destekliyoruz. Savunma sanayi için geliştirilmiş bir araç, yakında yurt dışında testlere gidecek. Bu tip teknolojilerle hem savunma sanayimizi hem de diğer sanayi kollarımızı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Varank, aracın sanayi ve üniversite iş birliğiyle ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

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