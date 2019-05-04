Bakan Varank’dan şehit askerler için taziye mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Hakkari ve Azez’de şehit olan askerler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank, Hakkari ve Suriye’nin Azez bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Bakan Varank ayrıca, Gazze’de Anadolu Ajansı binasına yapılan saldırıyı da kınadığını belirtti. Varank, açıklamasında, “Hakkari ve Azez’de şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. İsrail’in Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisini savaş uçaklarıyla vurmasını da şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizin sesi olan AA ailesine geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

