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Bakan Varank’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 21:10 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Barış Pınarı Harekatı’nın daha önceki harekatlarda olduğu gibi sivillere zarar vermemek adına cerrah hassasiyetinde yürütüleceğini söyledi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği İzmir’de Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Barış Pınarı Harekatı’nın daha önceki harekatlarda olduğu gibi sivillere zarar vermemek adına cerrah hassasiyetinde yürütüleceğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği İzmir’de Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Çiğli ilçesinde bulunan Katmerciler Savunma Sanayi Fabrikasındaki ziyaretinde konuşan Bakan Varank, “Saat 16.00 itibarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Barış Pınarı Harekatı başlamış oldu. Kahraman ordumuz bu harekatı başlattı. Biz, bölgenin güven ve istikrarı için bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi defalarca söylemiştik. Bu sebeple askerlerimiz bölgede güven ve barışı tesis etmek ve terörle mücadele etmek için bu harekatı başlattılar. Biz bugün programlarımız çerçevesinde tabii ki savunma sanayi firmalarımızı da ziyaret ediyoruz. Burada gördüğünüz iş makinaları uzaktan kumandalı ve zırhlı iş makinaları. Cuma günü itibarıyla birliklerine teslim edilmeye başlanacak. Bildiğiniz gibi savunma sanayi, ülkemizin tam bağımsızlığı için çok önemli. Biz, yerli ve milli silahlarımızı, teknolojimizi geliştirerek terörle mücadelede çok önemli başarılar elde ettik. Bundan sonra da bunu ilerleterek devam ettirmek istiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerin terörle mücadeledeki başarılarını inşallah bundan sonra da ülkemizin güvenliğini sağlamak için elbette kullanmaya devam edeceğiz. Yüzde 20’lerde olan savunma sanayisindeki yerlilik oranlarını yüzde 65’ler seviyesine çıkardık. Bir zamanlar parasını vererek alamadığımız silahları, şimdi kendimiz geliştiriyoruz. Bu manada bu ziyaretimiz de oldukça anlamlı. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin diyoruz. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar” dedi.

“İnsansız iş makinesi cuma günü birliklerine teslim edilecek”
Bakan Varank, “Gördüğünüz gibi bu araçlar zırhlı iş makinaları. Bu araçlar uzaktan kumandayla çalışıyorlar ve 3 kilometre mesafeden kullanabiliyorsunuz. Özellikle şehir içi operasyonlarda ve tehlikeli bölgelerde siper kazmak gibi uygulamalar için kullanılıyorlar. Cuma günü bu araçlar birliklerine teslim edilecek. Nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak” şeklinde konuştu.

“Türk askeri, sivillere zarar vermemek adına operasyonu cerrah hassasiyetinde yürütüyor”
Daha önce Zeytin Dalı Operasyonu ve Fırat Kalkanı Operasyonunun gerçekleştirildiğini ve Türk askerinin sivillerin zarar görmemesi için en fazla hassasiyet gösteren ordu olduğunu söyleyen Varank, “Bundan önce değişik ülkelerin bölgede yaptığı operasyonlardan sonra o operasyonları şehirleri ne hale getirdiği, nasıl bir yıkıma sebebiyet verdiği, sivillere nasıl zarar verdiğini sadece biz değil aslında bütün dünya medyası ve kamuoyu gördü. Bizim operasyonlarımızda kahraman ordumuz kendisine zarar gelme pahasına sivillere zarar vermemek için bu operasyonları adeta cerrah hassasiyetinde yürütüyor. Şimdi de operasyonlar bu hassasiyetle yürütülecek. Bizim kesinlikle sivillerle bir işimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerle. Biz defalarca bu bölgede bir terör koridoru istemediğimizi dünyaya ilan etmiştik. Güvenli bölge ile ilgili faaliyetlerimiz oldu ama yürümediğini zaten görmüş oldunuz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu operasyonu başlatmış olduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bakan Varank’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bakan Varank’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

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