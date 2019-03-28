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Bakan Varank’tan CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan’a sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pendik’te ziyaret ettiği fabrikada yaptığı konuşmada; CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi ile ilgili söylediği sözlere tepik göstererek, “CHP’nin bir Edirne Belediye Başkan adayı var, aynı zamanda bir dönem belediye başkanlığı yaptı, aynı zamanda milletvekilliği yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pendik’te ziyaret ettiği fabrikada yaptığı konuşmada; CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi ile ilgili söylediği sözlere tepik göstererek, “CHP’nin bir Edirne Belediye Başkan adayı var, aynı zamanda bir dönem belediye başkanlığı yaptı, aynı zamanda milletvekilliği yaptı. O gece şunları söylüyor, daha önce 1980 darbesinde biz olayın farkında değildik, buna desteğimizi veremedik ama şimdi yani 15 Temmuz darbesini kastediyor, biz bunun farkındayız mutluyuz diyor elindeki kadehi şerefe diyerek kaldırıyor” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Pendik’te cam ve gıda üretim fabrikalarını ziyaret ederek burada işçilerle bir araya geldi. Fabrika ziyaretlerinde Bakan Varank’a Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ve AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin de eşlik etti. Bakan Varank gıda üretim fabrikasında konuşma gerçekleştirerek 15 Temmuz darbe girişiminden ve yaklaşan yerel seçimlerden söz etti.
Bakan Mustafa Varank, “Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla bir beka meselesinden bahsediyor. Diyor ki bizim mücadelemiz bir beka mücadelesidir, bu ülkeyi var etme mücadelesidir. Bazıları buna istihza ile yaklaşıyorlar, diyorlar ki beka meselesi neymiş bu ülkede böyle bir problem mi var? Ama sizler çok iyi biliyorsunuz ki şu son 6 senede yaşadıklarımız her şeyin en açık göstergesi. Gezi hadisesini yaşadık, bu şehri yakıp yıkmaya kalktılar, bu ülkenin ekonomisini durdurmaya kalktılar.17-25 aralık hadisesini yaşadık orada meşru hükümetimizi bir takım kumpaslarla devirmeye çalıştılar. En son 15 Temmuz hain darbe girişimini hep beraber yaşadık. Orada darbeciler bu ülkeyi ele geçirmek için tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle sokaklara çıktılar ama bizim milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında sokaklara indi, o darbecileri al aşağı etti. Biz o gün şehitler verdik gaziler verdik. Çünkü biz bu bayrağa aşığız, bu memlekete aşığız, bir takım zihniyetlerin bu memleketi işgal etmesine asla müsaade edemeyiz. Biz hep beraber sokağa çıktığımızda başka bir zihniyet bankamatiklerin önünde kuyruğa girdi. Başka bir zihniyet tankları alkışlamaya kalktı. Bir örnek bugün gazetelere yansıdı. CHP’nin bir Edirne Belediye Başkan adayı var, aynı zamanda bir dönem belediye başkanlığı yaptı, aynı zamanda milletvekilliği yaptı. O gece şunları söylüyor, ’daha önce 1980 darbesinde biz olayın farkında değildik, buna desteğimizi veremedik ama şimdi yani 15 Temmuz darbesini kastediyor, biz bunun farkındayız mutluyuz’ diyor elindeki kadehi şerefe diyerek kaldırıyor. Biz ne kadar bu memleketi kalkındırmak istesek de bu al bayrağa zarar gelmesin diye uğraşsak da maalesef bu ülkeye her şeyi reva gören bu zihniyet de var ve bu zihniyet bir köşede sinmiş vaziyette bekliyor. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi gördüğünde yine bu zihniyet harekete geçip Türkiye’nin kalkınma mücadelesini durdurmak, Cumhurbaşkanımızın bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine götürme mücadelesini durdurmak için fırsat kollayanlar var. Ama ben biliyorum ki sizler bunlara fırsat vermeyeceksiniz. Çünkü sizler her zaman bu devletin, bu milletin, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz, şimdi de dimdik duracağınıza ben yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.
Ardından, AK Parti’nin Pendik’te şimdiye kadar yaptığı hizmetlere değinen Bakan Varank, “Sizler Pendik’te AK Parti belediyeciliğinin neler yaptığına, bu ilçenin nasıl geliştiğine, burada AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinin verildiğine zaten şahitsiniz. Kenan Şahin başkanımızın şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank’tan cam fabrikası ziyareti
Aynı zamanda Pendik’te bir cam fabrikasını ziyaret eden Bakan Varank, burada işçilerle bir araya geldi. Belediye başka adayı Ahmet Cin ile beraber fabrikayı gezen Varank, cam üretimi hakkında bilgi aldı. Burada, Bakan Varank ile başkan adayı Ahmet Cin ellerine eldivenler taktılar ve üretim hattından çıkan bir camı beraber makineden aldılar. Üretimi tamamlanan camı kontrol makinelerine koyup inceledikten sonra da tezgaha koydular.

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