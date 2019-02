Tunceli’de önceki gün açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçen gün çıkmış ‘eğer AK Parti’ye oy verirseniz elleriniz kırılsın’ diyor. Biz ona yazıklar olsun diyoruz. Ama sizler bu bedduayı kimlerden öğrendiklerini biliyorsunuz. Bu bedduayı FETÖ’den öğreniyorlar" dedi.

Programları kapsamında Elazığ’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Palu ve Kovancılar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon merkezlerinin açılışını yaptı. Palu’nun her zaman devletinin yanında yürüdüğünü ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Elazığ ve Palu’da terörün kol gezememesinin en önemli sebebi Palulu kardeşlerimizdir. Sizler her zaman Cumhurbaşkanımıza en büyük değeri verdiniz. Bizim Palu’ya vefa borcumuz var. Biz önümüzdeki dönemde Palu’da hizmetleri katlayarak artıracağız. Sanayi ve Teknoloji bakanı olarak bunun sözünü burada veriyorum. Bu seçimin belediye seçimini ötesinde bir anlamı da var. Cumhurbaşkanımızın gece gündüz nasıl mücadele verdiğini, günde 2- 3 miting yaptığını hepiniz seyrediyorsunuz. Onu bu mücadele de yalnız bırakmamanız lazım. Burada AK Parti’ye vereceğiniz her oy, Cumhurbaşkanımıza vereceğiniz oy olacaktır. Ona destek olacaktır. İnşallah bizler mahcup etmeyeceksiniz" diye konuştu.

Kovancılar’da da partilere seslenen ve son 6 yılda birçok kumpas ile mücadele ettiklerini vurgulayan Bakan Varank, “En sonunda da hain darbe girişiminin üstesinden geldik. Üstesinden gelmekte en önemli destekçimiz siz değerli Kovancılarlı kardeşlerimiz oldu. Sizin desteğiniz olmadan biz bu mücadeleyi veremezdik. Bu hain darbe girişiminin üstesinden gelemezdik. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bu bölgeye hizmet edecek bir organize sanayi bölgesinin kurulmasına olumlu yaklaşıyoruz. Başvuru olursa burada organize sanayi bölgesi kurarak yeni istihdam alanları açmayı istiyoruz. Bu konuda size her türlü desteği vereceğiz. 31 Mart’ta Kovancılarda rekor bir oy görmeye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Her oyun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine verilecek bir destek olduğunu aktaran Varank, “Sizin bu heyecanınız emin olun zillet ittifakını korkutuyor. CHP’nin bir milletvekili var. İsmi Veli ama adına hiç yakışmayan işler yapıyor. Geçen gün çıkmış ‘eğer AK Parti’ye oy verirseniz elleriniz kırılsın’ diyor. Biz ona yazıklar olsun diyoruz. Ama sizler biliyorsunuz. Bu bedduayı kimlerden öğrendiklerini biliyorsunuz. Bu bedduayı FETÖ’den öğreniyorlar. Pensilvanya’dan öğreniyorlar. Pensilvanya’nın gözü de Kandil’in gözü de bu seçim sonuçlarında olacak. Ama Allah’ın izni ile biz onları sevindirmeyeceğiz. İnşallah sandıktan büyük bir zafer ile çıkacağız. Bizler sizlere güveniyoruz" diye konuştu.

Bakan Varank’a ilçelerde Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ ve belediye başkan adayları eşlik eti.