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  4. Bakan Varank’tan CHP’li Özel’e: “Bunlara onların gücü yetmez”

Bakan Varank’tan CHP’li Özel’e: “Bunlara onların gücü yetmez”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in açıklamalarına sert tepki gösterdi, Varank, "Benim öncelikle kendilerine bir tavsiyem var, demokrasiyi biraz öğrensinler ve özümsesinler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in açıklamalarına sert tepki gösterdi, Varank, "Benim öncelikle kendilerine bir tavsiyem var, demokrasiyi biraz öğrensinler ve özümsesinler. Türkiye’nin belki de onların hiç duymadığı ilçelerinde, beldelerinde üretim tesisleri açıyoruz. Onların bizi herhangi bir yerde konuşturmama gibi bir gücü olamaz, bunlara onların gücü de yetmez” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in, kendisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u kast ederek "81 ilde konuşturmayız" açıklamasına yönelik soruları cevapladı.

"Onların bizi herhangi bir yerde konuşturmama gibi bir gücü olamaz"
Özel’in açıklamasına tepki gösteren Bakan Varank, "Benim öncelikle kendilerine bir tavsiyem var, demokrasiyi biraz öğrensinler ve özümsesinler. Bizler Bakanlar orada nerede ne konuşacağımızın talimatını onlardan alacak değiliz. Sorumluluk sahibi insanlar olarak nerede ne konuşulur, ne açıklama yapılır bunun gayet bilincinde insanlarız ve ona göre görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.Tabi çok absürt iddialar var. 81 ilde bizi konuşturmayacağını, konuşturmayacaklarını iddia etmeler falan. Bunlar yakışıksız ifadeler. Biz zaten göğsümüzü gere gere her yerde her zaman vatandaşlarımızla beraberiz. Türkiye’nin belki de onların hiç duymadığı ilçelerinde, beldelerinde üretim tesisleri açıyoruz. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geliyoruz ve Türkiye’ye katma değer kazandırma hususunda zaten vatandaşlarımızla hep beraber hareket ediyoruz. Dolayısıyla, onların bizi herhangi bir yerde konuşturmama gibi bir gücü olamaz, bunlara onların gücü de yetmez” dedi.
Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Biliyorsunuz akıllı şehir kongresi düzenledik, bu kongrenin üç tane paydaşı vardı. Belediyeler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Dolayısıyla, biz zaten buranın ana paydaşı olarak önemli katkılar sunduk. Orada yaptığım konuşmada da Türkiye’de belediyeciliğin nereden nereye geldiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yaparken, Türkiye’ye hizmet etme yolunda neler yaşadığını anlatan bir giriş konuşmasından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak akıllı şehirler konusunda neler yapıyoruz? Bu alanda geliştirdiğimiz teknolojilerle ilgili bilgilendirmeler yaptım ve bir ufuk, bir vizyon çizdim. Dolayısıyla, yaptığımız konuşma gayet makul bir konuşmaydı, kimsenin adı da geçmedi, hiçbir partinin adı geçmedi. Ama ne demişler yarası olan gocunur, demek ki kendileri üzerlerine alınmış. Üzerlerine alınmaya devam edebilirler diyorum. Çünkü biz Türkiye’ye hizmet etmek yolunda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ve bu manada da ne açıklama yapılması gerekiyorsa bunu da yapmaktan geri durmayacağız.”

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