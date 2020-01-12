HABER
  4. Bakan Varank’tan dünyanın en uzun 2.tüneline inceleme

Bakan Varank’tan dünyanın en uzun 2.tüneline inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

Bir dizi açılış, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan yeni Zigana tünelinde incelemelerde bulundu.Beraberinde Vali Kamuran Taşbilek, Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer yetkililerle yeni Zigana tüneli şantiyesine gelen Varank, burada yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.Daha sonra direksiyonuna kendi geçtiği araçla tünelin tamamlanan bölümlerinde incelemelerde bulunan Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni Zigana tünelinin çok önemli bir proje ve yatırım olduğunu söyledi.14,5 kilometre uzunluğunda iki tüpten oluşacak, çift gidiş, çift geliş Gümüşhane ile Trabzon’u bağlayacak çok önemli bir tüneli incelediklerini kaydeden Bakan Varank, “Sadece 30 dakikalık yolu 10 dakikaya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda kuzey güney aksı dediğimiz Türkiye’de çok önemli bir bağlantı yolunun en önemli noktalarından bir tanesindeyiz.

Bir dizi açılış, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan yeni Zigana tünelinde incelemelerde bulundu.
Beraberinde Vali Kamuran Taşbilek, Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer yetkililerle yeni Zigana tüneli şantiyesine gelen Varank, burada yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Daha sonra direksiyonuna kendi geçtiği araçla tünelin tamamlanan bölümlerinde incelemelerde bulunan Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni Zigana tünelinin çok önemli bir proje ve yatırım olduğunu söyledi.
14,5 kilometre uzunluğunda iki tüpten oluşacak, çift gidiş, çift geliş Gümüşhane ile Trabzon’u bağlayacak çok önemli bir tüneli incelediklerini kaydeden Bakan Varank, “Sadece 30 dakikalık yolu 10 dakikaya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda kuzey güney aksı dediğimiz Türkiye’de çok önemli bir bağlantı yolunun en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Burası sadece bir tünel değil, gerek havalandırma tünelleri, şaftlarla ilgili gerekse kaplamalarla ilgili çok önemli teknolojilerin kullanıldığı, Türkiye’de özelikle ulaşım alanında büyük faydalar getirecek bir tünel” dedi.
Tünelin biran önce hizmete açılması için tünel inşaatında üç vardiya halinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Varank, “Buralar oldukça zor coğrafyalar, inşallah tünel bittiğinde vatandaşlarımıza büyük bir hizmet olacak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Sulama kanalına düşen otomobilİN sürücüsü yaralandıSulama kanalına düşen otomobilİN sürücüsü yaralandı
Simav’ın Gölcük Yaylası’ndaki Krater Gölü buz tuttuSimav’ın Gölcük Yaylası’ndaki Krater Gölü buz tuttu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Yarışmaya damga vurmuştu! TBMM Başkanı aradı

Yarışmaya damga vurmuştu! TBMM Başkanı aradı

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Dehşete düşüren cinayet!

Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Bu halde buldular!

Düşürülen uçakla ilgili İran'dan flaş açıklama: Zararı Ukrayna karşılayacak

Düşürülen uçakla ilgili İran'dan flaş açıklama!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'i Ankara'ya davet etti

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

İşçiler hemen polisi aradı! Samsun'da çöp konteynerinde erkek cesedi bulundu!

Temizlik işçileri görür görmez polisi aradı! Kan donduran olay!

Devasa tehdit ortaya çıktı! ABD Irak'la Süleymani krizini bu şekilde çözmüş!

Devasa tehdit ortaya çıktı! ABD krizi bu şekilde çözmüş!

ABD-İran gerilimi hava trafiğini karıştırdı! Yüzde 25 arttı!

ABD-İran gerilimi hava trafiğini karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.