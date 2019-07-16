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Bakan Varank’tan Düzce’ye sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; kendisinden önce ki Sanayi ve Teknoloji Bakanı, halen ise Düzce Belediye Başkanı olan Dr.

Bakan Varank’tan Düzce’ye sürpriz ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; kendisinden önce ki Sanayi ve Teknoloji Bakanı, halen ise Düzce Belediye Başkanı olan Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti.
Düzce’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret etmek üzere Düzce Belediyesi’ne geldi. Ziyarete AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, DTSO Başkanı Tuncay Şahin ve bazı parti üyeleri de eşlik etti. Başkan Özlü’nün makamında sohbet ortamında gerçekleşen görüşme hakkında konuşan Özlü “Değerli dostum Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank belediyemizi ziyaret etti. Kendisini ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Şahsım ve partim adına bu nazik ziyaret için teşekkür ediyorum” dedi. Bakan ziyaretin ardından ilden ayrıldı.

Bakan Varank’tan Düzce’ye sürpriz ziyaret

Bakan Varank’tan Düzce’ye sürpriz ziyaret

Bakan Varank’tan Düzce’ye sürpriz ziyaret

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