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Bakan Varank'tan esnafa 'ceza muafiyeti' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:33 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda 28 Şubat'taki değişiklikle ölçü aletinin muayenesini farkında olmayıp, yaptırmayan esnafa getirilen bir defaya mahsus idari para cezası muafiyeti başvurularının 28 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlattı.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca TBMM'de görüşülerek, kabul edilen 'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi' ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda 28 Şubat'taki değişiklikle ölçü aletinin muayenesini farkında olmayıp, yaptırmayan esnafa getirilen bir defaya mahsus idari para cezası muafiyeti başvurularının 28 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca TBMM'de görüşülerek, kabul edilen 'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi' ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yasa ile kullandığı ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getirilecek, ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlık giderilecek, pazar esnafının kullandığı tartılar ile akaryakıt istasyonlarındaki sayaçlara verilecek cezalarda da ayrıma gidilecek. Düzenleme ile ayrıca ölçü aletinin türüne, kullanıldığı alana göre adil ceza sistemi getirilecek.

'28 MAYIS SON TARİH'

1 Aralık 2018 tarihi öncesini kapsayan değişikliğe göre, idari para cezası ile karşı karşıya olan esnaf, 28 Mayıs'a kadar başvurması halinde bu cezalardan muaf olacak. Bu durumda bulunan esnafın, muafiyetten yararlanması için 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvuruda bulunarak, ölçü aletlerinin muayenesini yaptırması gerekiyor. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, bu düzenlemeden faydalanamayacak.

Mevcut durumda pazarda sebze ve meyve satan esnafın kullandığı terazi ile kuyumculardaki hassas tartı veya binlerce litre satış hacmine sahip petrol istasyonunda kullanılan akaryakıt sayacına, kanuna aykırılık durumunda aynı idari para cezası uygulanıyordu. Yapılan değişiklik ile artık ölçü aletinin türü, kullanıldığı işin niteliği, yapılan ticari işlemin parasal değeri ölçüt alınacak. Bu kriterlere göre alt ve üst limitler belirlenerek, adil ceza sistemi hayata geçirilecek.

BAKAN VARANK: ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan düzenlemenin çok önemli adım olduğunu belirterek, "Ölçü aletlerini kullanan esnafımız, sehven veya başka sebeplerle muayene sürelerini geçiriyor ve ceza ile karşı karşıya kalıyordu. Bazen kesilen ceza, ölçü aletinin değerini aştığı için esnaf tartı aletini ıskartaya çıkartıyordu" dedi.

CEZASI 2 BİN 101 TL

Bu durumdaki esnafın yeni bir ölçü aleti alma yoluna gittiğini kaydeden Bakan Varank, "Küçük esnafımız yaklaşık 150-200 TL değerindeki tartısını, unuttuğu için veya başka sebeplerle muayene ettirmediğinde bunun cezası 2 bin 101 TL. Bu durumda esnafımız, cezayı ödemek yerine yeni bir tartı alıyor. Elektrik, su sayacı, taksimetre gibi diğer ölçü aletlerinde de benzer bir tablo var" dedi.

'BİR DEFAYA MAHSUS'

Varank, cezalardaki orantısızlığın, hem milli servetin israfına hem de esnafın gereksiz şekilde yeni maliyet altına girmesine neden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TBMM'den geçen düzenleme ile hem kullanım dışı bırakılan ölçü aletlerinin ekonomiye kazandırılması hem de daha önce herhangi bir şekilde muayenesi yapılmamış ölçü aletlerinin kayıt altına alınarak bir defaya mahsus esnafın idari para cezasından muaf tutulması amaçlandı."

Bakan Varank, periyodik muayene sürelerini geçiren 500 bin esnaf olduğuna dikkat çekerek, "Esnafımız mağdur olmasın diye bu düzenlemeyi hatırlatıyorum" dedi.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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