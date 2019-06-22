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Bakan Varank’tan Ford Otosan Ar-Ge Merkezi’ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sektörün en büyük Ar-Ge yapılanmasına sahip olan Ford Otosan’ın Ar-Ge çalışması yürüttüğü üç merkezden biri olan Sancaktepe’ye gelerek incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Yerli mühendislikle geleceğin teknolojilerini geliştiren Ford Otosan Ar-Ge Merkezini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan’ın Sancaktepe’de yer alan Ar-Ge Merkezi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sektörün en büyük Ar-Ge yapılanmasına sahip olan Ford Otosan’ın Ar-Ge çalışması yürüttüğü üç merkezden biri olan Sancaktepe’ye gelerek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün yanı sıra Genel Müdür Yardımcıları Burak Gökçelik ve Güven Özyurt’un da aralarında bulunduğu pek çok şirket yöneticisi hazır bulundu.

Ford Otosan’ın Ar-Ge alanındaki mühendislik çalışmaları hakkında bilgi alan ve çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Varank, yerli mühendislik gücüyle geliştirilerek dünya pazarlarına sunulan araçları ve teknolojileri takdirle karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, Ar-Ge ve tasarıma verdiği önemin bir göstergesi olarak hükümetin sağladığı desteklerin dünya ile yarışan teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesinde kullanılmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Ford Otosan, bir yandan yakaladığı kalite anlayışıyla global pazarlara dönük üretim yaparken bir yandan da kendi geliştirdiği teknolojileri ihraç eder duruma geldi. Hükümetimizin sağladığı cazip desteklerle Ar-Ge’ye, tasarıma yatırım yapan şirketler hem kazanıyor hem de ülkelerine kazandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Varank, elektriklendirme, otonom ve bağlantılı araçlar, karbondioksit azaltımı gibi konuları gelecek vizyonuna alan Ford Otosan’ın Ar-Ge Merkezi’nde bu kapsamda geliştirilen yenilikçi projeleri birebir Ford Otosan yöneticilerinden ve teknolojiyi geliştiren mühendislerden dinledi.

Tasarım stüdyosunu ve yeni teknolojiler ile fikir geliştirme çalışmalarının yapıldığı Ar-Ge Lab’daki çalışmaları gözlemleyen Varank, Türkiye’nin teknolojik gelişimine, ekonomisine ve geleceğine sundukları katkılar nedeniyle tüm Ford Otosan yöneticilerini ve mühendislerini tebrik etti.

Ziyareti sırasında Bakan Varank’a eşlik eden Yenigün, bugüne kadar sektöre ve Ford Otosan’a verdikleri destek için kendisine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Varank ford otosan

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