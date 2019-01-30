Bakan Varank’tan gençlere müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Deneyap Teknoloji Atölyeleri”ne öğrenci seçmenleri için başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Varank, “Söz verdiğimiz gibi 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi projesinin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı kapsamında geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesi planlanan program hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın müşterek çalışması neticesinden duyurulan proje kapsamında ülke genelinde “Deneyap Teknoloji Atölyeleri” kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 81 ilde 100 Deneyap teknoloji atölyesi projesinin ilk adımını 12 ilde attıklarını belirterek, “Geleceğin teknoloji yıldızları programı Türkiye’ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek” ifadelerini kullandı.

Hakkari’den Edirne’ye

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılacak. Bakan Varank projenin, Türkiye’nin teknolojik kalkınma programı, milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği, yüksek genç bireyler yetiştirme amacıyla yapıldığını ifade etti. Kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modelinin esas alınacağını vurgulayan Varank, ”Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor” dedi.