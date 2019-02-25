Bakan Varank'tan MHP'ye ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MHP Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bolu'da temaslarını sürdüren Varank, MHP İl Başkanı Cihan Başaran ile makamında görüştü. Partililerle sohbet eden ve seçimle ilgili istişarelerde bulunan Varank, aynı binada bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanlığına geçti.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Varank, vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Varank, ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

