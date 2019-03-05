Bakan Varank’tan Türkiye Uzay Ajansı için AYM’ye giden CHPye tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP’nin Türkiye Uzay Ajansı’nın Kuruluş Kararnamesini iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla ilgili, “Biz bilim diyoruz, teknoloji diyoruz ama onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir ziyareti kapsamında iş adamlarıyla buluştu. Bakan Varank, 2018’de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olduğunu söyleyerek, “Bu teknolojileri hem geliştirenlere hem de üretim süreçlerinde kullanmak isteyenlere destek vereceğiz. Hedefimiz bütüncül bir yaklaşımla, güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak. İşletme başına destek limitimizin üst limiti 1 milyon lira ve bunun 300 bin lirası hibe şeklinde. Böyle programlarla, sanayimizin teknolojik değişim ve dönüşümü yakalamasını istiyoruz. KOSGEB’in çağrısı hala devam eden başka destekleri de var. Bunları en iyi şekilde değerlendirebilir ve üretim potansiyelinizi yukarılara taşıyabilirsiniz. Ağustos ayında yaşadığımız dış şoktan sonra, hızla toparlanma yoluna girdik. Üretimin öncü göstergelerinde olumlu gelişmeler var. Reel kesimde ve ekonominin genelinde güven artıyor. Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor. 2018’de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Yani bir önceki seneye göre yüzde 13’lük bir artış gerçekleşti. Sırada yerlileştirme var. Yerli ve milli üretimin payını sanayinin tüm alt sektörlerinde artırmak istiyoruz. Ancak bu sayede tam bağımsız bir ekonomiye kavuşabilir ve kur hareketlerinin ekonomiye etkisini en aza indirebiliriz” şeklinde konuştu.