Bakan Vekilini Hedef Alan Saldırıyı Taleban Üstlendi

Afganistan’da Savunma Bakan Vekili Bismillah Han Muhammedi’yi hedefleyen bombalı saldırıdan saatler sonra başkent Kabil’de Ulusal Güvenlik Dairesi binası yakınlarında yeni bir patlama meydana geldi. Bugünkü patlamada iki siville bir yetkili yaralandı.

Muhammedi’yi hedef alan saldırıda ise en az sekiz kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Saldırıdan Bakan Vekili yara almadan kurtuldu. Dün gece geç saatlerde başkent Kabil’deki güvenli bölge sınırları içinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mujahid bugün yaptığı yazılı bir açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi. Sözcü, saldırının Afgan ordusunun farklı vilayetlerde çok sayıda sivilin ölümüne yol açan operasyonlara misilleme amacıyla yapıldığını dile getirdi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanekzay, Bakan Vekili Bismillah Han Muhammedi’ye ait konukevinin hedef alındığını belirtti.

Sözcü, Bakan Muhammedi’nin saldırı sırasında konukevinde bulunmadığını, evdeki yakınlarının da güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Saldırıyı düzenleyen dört kişi, saatler süren bir çatışma sonrasında vurularak öldürüldü.

Saldırının düzenlendiği Şerpur mahallesinde çok sayıda üst düzey yetkili yaşıyor.

Savunma Bakanlığı saldırı sonrasında Bakan Vekili Muhammedi’nin yeraldığı bir video yayınladı. Görüntüde Muhammedi, korumalarının yaralandığını söyledi ancak bu tür saldırıların kendilerini caydıramayacağını kaydetti.

Saldırı sonrasında bölgede yaşayan çok sayıda kişi tahliye edildi, güvenlik güçleri ev-ev arama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’daki Amerikan askerlerini Eylül ayına kadar tamamen çekme kararını devreye sokmasından bu yana ülkedeki büyük kentlerde Taleban’ın düzenlediği saldırılar arttı.

Bakan Vekili’ni hedef alan saldırının ardından Reuters haber ajansına göre bölgede bulunan yüzlerce kişi sokaklara döküldü, sloganlar attı ve tekbir getirerek Taleban’ı protesto etti.

“Taleban teröristleri ve destekçilerine ölüm”

Çoğunluğu erkeklerden oluşan ancak kadınların da katıldığı gösterilerde Taleban’a karşı birlik mesajları dikkat çekti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih, “tarihi” olarak nitelendirdiği gösterilerin, Afgan halkının “yurtseverliğini” yansıttığını savundu. Salih, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taleban teröristlerine ve destekçilerine ölüm” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta ülkenin batı vilayetlerinden Herat’da da Afgan güvenlik güçleriyle çatışma halinde olan Taleban’a karşı protestolar düzenlenmiş, diğer kentlerden de bu protestolara destek gelmişti.

