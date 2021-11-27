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Bakan Yanık: Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

27.11.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Konuyla ilgili detay vermeyeceğim ama Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe, ailenin durumuyla ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de konuyla ilgili her türlü adımları atıyoruz” dedi.

Bakan Yanık: Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi Programı'na katılmak üzere Samsun’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Mustafa Demir ile bir araya gelen Bakan Yanık, daha sonra Samsun Çocuk Evi’ni ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın ailesini ziyaret etti. Samsun Huzurevi’ni de ziyaret eden Bakan Yanık, ardından basın açıklamasında bulundu.

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Bakan Yanık, “Başak Cengiz cinayeti bizi çok etkileyen olaylardan birisidir. Biz davayı başından beri takip ediyoruz, aileyle doğrudan bir temas içerisindeyiz, onları yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Şu an da soruşturma devam ediyor. Biz de dava açılır açılmaz, bakanlık olarak müdahalede bulunacağız. Ayrıca Başak Cengiz olayında görüntülerin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili şikayetimizi yaptık. Çünkü o görüntülerin kamuoyuna izletilmemesi gerekiyordu. O görüntüler normal şartlarda çok mahrem görüntülerdi, ya emniyette ya da savcılık dosyasında olan görüntülerdir. Dolayısıyla bir şekilde ihmali olan kamu görevlileri varsa onların da gerekli soruşturmadan geçmesi için suç duyurusunda bulunduk. Yine o dosyada ihmal ve kusuru olanlarla alakalı da gerekli işlemleri yapıyoruz, önümüzdeki günlerde de yapacağız. Aslında soruşturmanın ilerlemesini bekliyoruz, Başak Cengiz ve diğer şiddet mağdurlarını yani hepsini takip ediyoruz. Kadınlar ve çocuklar söz konusu olduğunda bizim bakanlığımıza konu intikal ettiği andan itibaren biz konunun tarafı oluyoruz. Başından sonuna kadar da takip ediyoruz. Mağdur ve mağdurun çevresindeki kişilere de psiko-sosyal destek veriyoruz. Gönül ister ki bunlar hiç yaşanmasın, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Bunu da toplumdan kazımak için uğraşıyoruz” diye konuştu.

"MÜSLÜME CİNAYETİNDE PEK ÇOK DETAY ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal ile ilgili de açıklama yapan Bakan Yanık, “Konuyla ilgili detay vermeyeceğim ama Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe, ailenin durumuyla ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de konuyla ilgili her türlü adımları atıyoruz. Ailede anneyi ve 4 kardeşi, kurum bakımına aldık. 18 yaş altı 2 kız kardeş ve 2 erkek kardeş ile anne, şu an kurum korumasındadır. Süreci takip ediyoruz, kamu davası açıldığında sorumlu ya da sorumlular kim çıkacaksa biz de müdahil olacağız. Olayın bazı yan örüntüleri var, orada da sorumlu ya da sorumlular her kimse bununla ilgili de gerekli adımları atacağız. Şu an anne ve 4 kardeş, korumamız altındadır” şeklinde konuştu. (DHA)

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