HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması

Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması

16.11.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakan Yanık'tan 'Başak Cengiz' açıklaması

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in görüntülerini medyaya sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Başak Cengiz paylaşımıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Başak Cengiz paylaşımı

Bakan Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de ne kadınlar, ne de aileleri savunmasız değildir, aksini düşünenler adalet karşısında hesap verecektir" açıklamasını yaptı. (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı! 20 bin TL değerindeMarketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı! 20 bin TL değerinde
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişmeTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.