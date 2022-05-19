Bakan Yanık'tan iş mülakatlarında 'torpil' iddiasına dikkat çeken yanıt! 'Biz siyasetçiyiz, bu tür tartışmalara alışkınız'

Bakan Derya Yanık katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nisa bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen Bakan Yanık, Ankara'da öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir Gezer'in ölümüyle ilgili "Babası ya da ailedeki herhangi birisi tarafından öldürüldüğü iddiası bile bizim için yeterince sarsıcı iddiadır" diye konuştu. Bakan Yanık ayrıca torpil iddialarına da değindi.

"NİSA BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI"

CNN Türk'ten Dicle Canova'ya konuşan Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yönlendirici olmak istemem. Kanaat paylaşmak doğru olmaz fakat şu ana kadar arkadaşlarımızın bir ihmali olduğu bulgusu yok. 0-6 ay arası çocukların kusma reflekslerinde çokça karşılaşılan bir husus. 1 Nisan sabah saatlerinde arkadaşlarımızın bebek kamerasında. Kameradan tespit ettikten sonra müdahale ediyorlar çocuğun hareketlerinde değişiklikler var ve müdahale ediyorlar. Yatırma pozisyonu önemlidir kuşkusuz. Bütün kamera görüntüleri, beslenme saatleri kimler sorumlu, tıbbi müdahalenin nasıl yapıldığı sonraki hastane süreciyle ilgili bütün verileri topladık. Tıbbi ve idari anlamda soruşturma yapılıyor.

Nisa bebek hayati tehlikeyi atlattı sondayla besleniyor. Şükürler olsun ki hayati tehlikeyi atlattı. Henüz daha nefes şeyi tam yerine gelmedi. Doktorlar hastanede daha uzun süre kalmasını doğru bulmuyorlar enfeksiyon sebebiyle solunum cihazını temin ettik bakanlık olarak onu hastane dışında onu özel bir bakıma alacağız. Takibini biz bakanlık olarak yapacağız. Henüz kalıcı hasar olup olmadığın tespit etmedik bebek çok küçük olduğu için. Bu ilerleyen dönemde bebeğin hareketleriyle belli oluyor.

'İŞ GÖRÜŞMESİNDE TORPİL' İDDİALARI

Sınavı kazanan adayların KPSS puan ortalaması 81.15, mülakat ortalaması 84.85. Sınavı kazanan adayların sözlü sınav ortalaması 88. Kafalarına göre aldılar konusu öyle değil. Biz siyasetçiyiz. Bu tür tartışmalara, istediğinizi aldınız yaklaşımlarına alışkınız. Bu çocukların hepsi 30 yaş altı çoğunlukla. Daha hayata yeni başlayan çocuklara kimsenin bu muameleyi yapmaya kimsenin hakkı yok. 8 ayrı komisyonla mülakat yaptık. Komisyonların tamamı yönetici pozisyonlarında. En düşük unvanlısı daire başkanıydı. 1.5 ay boyunca binayı kilitledim, mülakattaydılar. En aşağı unvanlı mülakat yapan daire başkanıydı. Baştan belliymiş zaten deniyor. 1.5 ay niye mülakat yaptıracağım? İşe alım mülakatlarında kesinlikle torpil yok. Cam fanustan soru çektiriyoruz, cevap veriyor. Cevabı arkadaki ekrana yansıtılıyor. Destek personeli, şoför, güvenlik görevlisi gibi unvanları direkt atadık. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı, meslek personeli, bakım personelleri, çocuk gelişimcileri var. Bu adaylara da sözlü sınav yaptık. Hizmet verdiğimiz gruplar kırılgan gruplar.

"BİZİM İÇİN YETERİNCE SARSICI İDDİADIR"

Çok üzgün olduğumu ifade etmem lazım. Babası ya da ailedeki herhangi birisi tarafından öldürüldüğü iddiası bile bizim için yeterince sarsıcı iddiadır. Kadir'le ilgili 26 Nisan'da bize ihbar gelmiş. 28 Nisan'da arkadaşlarımız inceleme yapmışlar. Fakat her hangi bir bulgu yok. Baba evde yok. Dede ve aile fertleriyle görüşüyorlar. Anne Ankara dışında. Arkadaşlarımız bununla yetinmiyor, babayı kuruma çağırıyor. Varsa da bir şiddet ölüme götüren süreç sonrasında oluyor. Hiçbir şey yapılmadığı iddiası biraz haksız bir iddia olur. Kendi idari soruşturmamızla gereğini yaparız.

