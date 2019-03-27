HABER

Bakan Yardımcısı Aksu: Dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, "Biz yeşili çok önemsiyoruz.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, "Biz yeşili çok önemsiyoruz. 2023 hedefimiz var. Türkiye'de, dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz" dedi. Şırnak'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Aksu, Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aksu, burada kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Fidan Dağıtım Töreni'ne katıldı. Çiftçilere fidan dağıtan Aksu, Şırnak'ta, geçen yıl meraların açılmasıyla uzun süre sonra hayvancılık konusunda ciddi akım başladığını söyledi. Buradaki meraların desteklemeleriyle Şırnak'ı hayvancılık merkezi haline getireceklerini kaydeden Aksu, "Biz yeşili çok önemsiyoruz. 2023 hedefimiz var. Türkiye'de, dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz. Çok yakın geçmişte de 'Fidanlar fidanlarla büyüyor' projemiz kapsamında 10 milyon fidanı öğrencilerimizle diktik. Türkiye genelinde de bunu artırarak devam ediyoruz. Şırnak içinde yeşil bir Şırnak yapmak hedefindeyiz. Her geçen yıl verdiğimiz rakamı çarpı 2 ile katlayarak devam edeceğiz. Bu yıl 40 bin adet fidan dağıtacağız. İnşallah 80 bin adet olarak devam ettireceğiz" diye konuştu. Törenin ardından Bakan Yardımcısı Aksu, AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkanı adayı Mehmet Yarka'nın seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Burada partililere seslenen Aksu, "Burası tarım ve hayvancılık kenti. Biz sizlere, çocuklara, sizin geleceğinize nasıl bir artı verebiliriz? Geçmişte diyorlar ki 'Buranın meralarında 5 milyona yakın hayvanlarımız vardı'. Devlet, olarak Mehmet Yarka isteyecek, biz yapacağız. Siz bu seçimlerde öyle bir muvaffak olun ki Mehmet Yarka'nın omuzları öyle dik bir gelsin ki Ankara'ya göz kırpsın. Güneydoğu'nun, Doğu Anadolu'nun yıldızı olarak belirleyelim Şırnak'ı. Öyle bir şehir olsun ki burası, bölgedeki örnek bir şehir olarak gösterilsin. Dolayısıyla başkalarının veya başkalarının yönetecek, yönlendirecek şekilde oy kullanmayın. Sizin içinizden sizin seçtiğiniz kişinin burayı, sizi yönetmesine izin verin. O da Mehmet Yarka'dır, başka bir kişi yoktur. Devletimiz kayyum atadı, çok güzel işler yapmışlar" diye konuştu.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Cilvegözü’nde TIR yoğunluğuCilvegözü’nde TIR yoğunluğu
Yarıklar nedeniyle evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlarYarıklar nedeniyle evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Polis ve itfaiye ekipleri bölgede

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Ekipler bölgede

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İstanbul'da kazı sırasında top mermisi bulundu

İstanbul'da kazı sırasında top mermisi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.