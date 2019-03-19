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Bakan Yardımcısı Aksu Erozyonla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, erozyonla mücadelede Türkiye'nin, dünyanın en başarılı ülkesi olduğunu belirterek, 1970'li yıllarda 500 milyon toprak kaybımız, bugün 154 milyonlara kadar gerilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, erozyonla mücadelede Türkiye'nin, dünyanın en başarılı ülkesi olduğunu belirterek, 1970'li yıllarda 500 milyon toprak kaybımız, bugün 154 milyonlara kadar gerilmiştir. 2023 itibarıyla bunu 130 milyon tonlu rakamlara indirmeyi hedefliyoruz dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Aksu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak, açılış ve fidan dikim törenlerine katılmak üzere Osmaniye'ye geldi. Aksu, Osmaniye Valiliği'ni ziyaretinin ardından Dereli köyünün Davlumbaz mevkisinde oluşturulan 'Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahası'ndaki törene katıldı. Orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında olunduğunu belirten Aksu, Bunların başında da Osmaniye gelmekte ve rakamlar bunu göstermektedir. Osmaniye'de orman varlığı 1,5 milyon hektar artış göstermiştir. 2023'e kadar hedeflerimiz var ve 7 milyar fidan dikeceğiz. Yine erozyonla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz. 1970'li yıllarda 500 milyon toprak kaybımız, bugün 154 milyonlara kadar gerilmiştir. 2023 itibarıyla bunu 130 milyon tonlu rakamlara indirmeyi hedefliyoruz diye konuştu.
'341 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK'
Bakanlığa gelir gelmez, ormancılık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ve bu alanda 341 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Yardımcısı Aksu, Orman Köy Kooperatifleri'ne ise 817 milyon lira kredi ve hibe desteği de verdiğimizi ifade etmek isterim. Osmaniye'de 1 şehir ormanı, 9 mesire alanı oluşturulmuştur. Ayrıca 6 bal ormanı kurulmuştur. Yine 65 aileye de 5 bine yakın badem, ceviz ve diğer ağaçlar türlerinde dikimler yapmışız. Ormancılık alanında 341 milyon lira yatırım yaptık ve daha da yapmaya devam edeceğiz. 2002 yılından bu güne 1167 aileye 16 milyon aileye destek ve hibe verdik. Bu desteklerimiz de devam edecektir dedi.
Konuşmaların ardından zeytin ve defne fidanları; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

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