Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin enerji politikalarını anlattı:

WASHINGTON (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar koruyacağını belirterek, "Doğu Akdeniz'deki enerji çalışmalarımız provokatif amaçlı değil, tamamen ekonomik ve enerji temelli eylemlerdir. Amacımız ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmaktır." dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen telekonferansa katılan Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarını anlattı.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini ithal ettiğini ve bu sebeple enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek için önemli bir çaba gösterdiğini ifade eden Bayraktar, Doğu Akdeniz meselesinin bu bakımdan kritik olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin 2002-2017 arasında enerji piyasasıyla ilgili temel reformlar konusunda uzun uğraşlar verdiğini belirten Bayraktar, 2017'den itibaren "tedarik güvenliği", "yerel kaynakların verimliliği" ve "piyasada yatırımcı için öngörülebilirlik" konularına ağırlık verdiklerini vurguladı.