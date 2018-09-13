Bakan Yardımcısı Alpay, Seul Savunma Diyalog Zirvesi'ne katıldı

SEUL (AA) - ÇOŞKUN ERGÜL - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, şiddeti herhangi bir dinle, özellikle İslam dini ile ilişkilendirmenin çok büyük talihsizlik olduğunu belirterek, "İslam, barış, huzur ve esenlik dinidir. Terörü ve şiddete varan aşırıcılığı, dinle ilişkilendirmek, terörle mücadelede olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir." dedi.

Şuay Alpay, Güney Kore’nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen, Seul Savunma Diyalog Zirvesi'ne katıldı.

Alpay, "Şiddete Varan Aşırıcılığın Önlenmesi" konulu panelde, "İslami terör" ifadesini kullanan ve Türkiye’nin terörle mücadelesinde aşırıcılığa kaçıldığına dair söylemlerde bulunan konuşmacılara yanıt verdi.

Türkiye'nin Kürtlerle ilgili hiçbir sorunu olmadığını vurgulayan Şuay Alpay, "Kürtler bizim kardeşimizdir, bin yıldır onlarla etle tırnak gibiyiz. Devletin ve siyasetin her kademesinde Kürtlerle birlikteyiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alpay, "Türkiye'nin sorunu; Türkiye'ye 35 yıla yakın bir süredir etnik bir terör tehditi oluşturan PKK, YPG ve PYD ile alakalıdır. Bütün dünyanın bildiği gibi Türkiye, 35 yıla yakın bir zamandır bu terör örgütlerinin kadın, çocuk, sivil, asker ve polis demeden katlettiği binlerce insanın yarattığı terör vahşeti ve mağduriyeti ile baş başadır." diye konuştu.